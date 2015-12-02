​Трансазиатский газовый маршрут

Отечественные газовщики отметили День Первого Президента очередным трудовым достижением – запуском одной из линейных частей газопровода Казахстан – Китай протяженностью свыше 1 300 км. Торжественная церемония по случаю открытия объекта состоялась близ села Шилибастау Жамбылского района Алматинской области. Это событие стало завершающим этапом в реализации крупнейшего международного проекта в сфере энергетического и регионального партнерства.

Как отметил вице-министр энергетики Магзум Мирзагалиев, ввод в эксплуатацию нитки «С» магистрального газопровода – результат успешной интеграционной политики Президента Нурсултана Назарбаева, а также совместных усилий Казахстана, Китая, Туркменистана и Узбекистана. Это один из символов возрождения Великого шелкового пути, много веков служившего экономическим мостом между Востоком и Западом. За последние годы по введенным ранее ниткам «А» и «В» транспортировано около 120 млрд кубометров газа. Теперь, с запуском нового объекта и двух компрессорных станций, суммарная производительная мощность газопровода увеличится с 30 млрд до 55 млрд кубических метров в год. Наша страна будет зарабатывать на транзите туркменского и узбекского газа, который поступает в Китай. Кроме того, открывается возможность для экспорта казахстанского голубого топлива восточному соседу. На строительстве «большой трубы» получили работу более 4 тыс. человек.

Примечательно, что самый крупный международный газотранспортный проект в истории независимого Казахстана реализован исключительно за счет иностранных инвестиций. По словам председателя правления АО «КазТрансГаз» Кайрата Шарипбаева, экономическую и геополитическую роль газопровода трудно переоценить. Он соединил четыре государства «радугой солидарности и дружбы», создал новые эффективные маршруты для поставок энергоресурсов, диверсифицировал их направления. Именно такое поручение дал энергетикам Глава государства Нурсултан ­Назарбаев, и «КазТранс­Газ» успешно выполняет поставленную задачу.

– Мы открыли новые экспорт­ные маршруты, используя при этом весь транзитный потенциал Казахстана, – подчеркнул Кайрат Шарипбаев. – Такая стратегия позволяет даже в условиях турбулентности мировой экономики обеспечивать инфраструктурное развитие страны и создавать новые рабочие места. К примеру, при строительстве только одной нитки «С» было задействовано более четырех тысяч специалистов. За последние семь лет в государственный бюджет выплачено свыше 1,2 миллиарда долларов.

Трансграничный энергетический канал имеет огромное значение и для китайской стороны. Как сообщил вице-президент компании «ПетроЧайна» Люй Гунсюн, в КНР растет потребление газа, и поставки, осуществляемые по газопроводу Казахстан – Китай, занимают 30% от общего объема импорта. Проект уже привлек внимание мирового бизнес-сообщества и явился выдающимся примером нефтегазового партнерства РК и КНР. Высоко оценив качество работ по трубоукладке и возведению компрессорных станций, гость поблагодарил строителей за сдачу объекта раньше запланированного срока. По его словам, Казахстан и Китай показали всему миру, что даже в условиях кризиса не останавливают совместные крупномасштабные программы. Реализация важного прорывного проекта в газотранс­портной сфере свидетельствует об укреплении двустороннего экономического сотрудничества.

В свою очередь первый заместитель акима Алматинской области Махаббат Бигельдиев отметил, что строительство данной магистрали играет важную роль в развитии местной инфраструктуры. Так, появится возможность снабжать голубым топливом сразу несколько районов Жетысу. Кроме того, множество больниц, школ, детских садов, а также промышленных и коммунальных объектов перейдут с угля на газовое отопление. Местными властями под прокладку трубы было отведено около 2 тыс. га земли, к строительно-монтажным работам привлекались 1 300 жителей области. Проект даст толчок развитию малого и среднего бизнеса, позволит решить ряд социальных проблем сельчан.

Участники церемонии осмотрели оборудование компрессорных станций, работники которых доложили, что объекты успешно прошли необходимые технологические испытания. Маршрут нитки «С» пролегает в одном техническом коридоре с двумя другими линиями магистрального газопровода по Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областям. На всем протяжении трассы предполагается отбор газа для нужд местных потребителей.

Как напомнили эксперты, совсем недавно был запущен газопровод Бейнеу – Бозой – Шымкент, благодаря чему южные регионы республики избавились от дефицита голубого топлива и зависимости от поставок из Узбекистана и Туркменистана. Планируется, что 5 из 25 млрд кубометров, транспортируемых по нитке «С», также пойдут на обеспечение жителей и предприятий юга страны. Всего намечено газифицировать 530 населенных пунктов. Вдоль маршрута трубопровода построены компрессорные станции, узлы учета газа, вахтовые поселки, пункты технологической связи и электроснабжения.

По оценкам специалистов, ввод объекта в эксплуатацию не только улучшит топливно-энергетический баланс, но и положительно отразится на экологической ситуации в республике.