Трансформация и информация

Профессионализм в новом времени – таков лейтмотив второго дня Astana Media Week, которая собрала около 150 спикеров из 10 стран мира.

В этот день участники самой масш­табной региональной дискуссионной площадки говорили о кризисных коммуникациях и укреплении доверия, новых горизонтах производства сериалов, проблемах современного радиовещания, перспективах развития рекламного рынка, новых инст­рументах передачи информации. В общем, значительно углубились в обсуждение узких профессиональных компетенций каждого направления журналистского ремесла и их трансформаций с учетом запросов сегодняшнего дня.

Но одинаково актуальным для всех остается вопрос о самом статусе журналиста, обсуждению которого был посвящен «круглый стол» в рамках Astana Media Week. Как отметил директор департамента государст­венной политики в области СМИ Жасулан Умиралиев, Министерство информации и общественного развития старается создавать условия для комфортной и качественной работы средств массовой информации, однако остается спектр вопросов, дис­куссии по которым не теряют своей актуальности.

Один из них, по мнению президента международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» Тамары Калеевой, – правовая защита журналиста.

– Статус журналиста – это совокупность его прав и обязанностей, а главная задача представителей этой профессии – доносить правдивую и оперативную информацию о том, что интересует само общество. А значит, государство должно гарантировать ему защиту его чести, достоинства, здоровья, жизни и имущества, – отметила она. – Мы много говорим о мониторинге нарушений со стороны журналистов, но сегодня у профильного министерства нет полномочий мониторить случаи нарушения прав самих сотрудников СМИ.

Сегодня одним из исчезающих жанров становится журналистское расследование. Причиной тому огромное количество судебных исков, которые получают редакции после выхода таких материалов. Часто на журналистов оказывается давление, особенно на местах, в регионах, и сотрудники изданий остаются практически беззащитными в этой ситуации.

– Мы считаем, что необходимо ввести в законодательство норму о праве журналиста на ошибку. Это будет реальным фактом повышения статуса этой профессии, – считает Тамара Калеева. – У нас есть статья 158 УК РК о воспрепятствовании законной и профессиональной деятельности журналиста, но она применялась всего раз – в 2005 году, и никакой контро­лирующий орган не уполномочен следить за ее исполнением, кроме самого журналистского сообщества. Отрасли же необходим комплекс правовых мер защиты.

В ответ на этот запрос Жасулан Умиралиев отметил, что МИОР предлагает норму в готовящийся профильный закон, предполагающую утвердить национальный доклад о соблюдении прав и свобод журналистов, подготовкой которого будут заниматься неправительственные организации. По итогам этого доклада будут озвучены рекомендации уполномоченному органу.

Актуальный вопрос сегодня – авторские права журналистов, и за нарушение их, по мнению юриста ОФ «Правовой медиацентр» Гульмиры Биржановой, необходимо значительно повысить ответственность на законодательном уровне.

Новые вызовы требуют трансформации не только законодательства, но и профессиональных компетенций журналиста и инструментов создания контента. И в первую очередь это касается печатных изданий. Как отметил заместитель генерального директора «Egemen Qazaqstan» Камбар Ахметов, процесс адаптации к новым условиям электронного информационного рынка – процесс важный и сложный. Газетам приходится приспосабливаться к ним, чтобы не только не потерять читателя, но и быть интересным новому поколению. В связи с этим «Egemen Qazaqstan» приняла стратегию по развитию интернет-ресурсов, которые позволяют конкурировать на рынке электронных СМИ.

Главный редактор газет «Комсомольская правда Казахстан» и «Аргументы и факты» Евгений Грюнберг тоже поделился интересным наблюдением: после ковидного периода, который, казалось бы, усложнил систему распрост­ранения газет, редакции печатных СМИ не ощутили падения тиража, а вот у электронных версий, наоборот, зарегистрирован отток читателей.

– Безусловно, электронная версия – это удобно, но еще удобнее, оказывается, не размышлять над информацией, а потреблять ее уже в готовом виде, построенной на других эмоциях и смыслах, – поделился размышлениями Евгений Грюнберг. – Новые технологии по-новому позволили взглянуть на профессию. Профессио­нальная журналистика приводит факты, точки зрения, анализирует, позволяет читателю объективно взглянуть на тот или иной конфликт, равно приводя все точки зрения. Если мы имеем дело с информацией, которая нужна, чтобы человек развивался, нам придется потрудиться.

Ну а пока, по информации YouТube-продюсера, основателя Expert Media Group Александра Мелентьева, вмес­то газет казахстанский потребитель тратит 1,5 часа в день на просмотр YouТube, занимая почетное третье место в мире.

– К сожалению, в этом большом трафике до сих пор мало казахо­язычного контента. Тем не менее у пользователей эта платформа очень популярна, – отметил спикер.