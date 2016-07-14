​Трансформация КМГ в условиях новой реальности

Окно возможностей ядра экономики



В калейдоскопе современной деловой практики с ее жесткой рыночной конкуренцией приоритеты и стандарты эффективности меняются столь же быстро, как и положения игроков на рынке. Неизменным остается лишь старая истина о том, что выживает сильнейший или тот, кто при минимуме производственных затрат обладает более емким и мобильным пакетом предложений. И чем быстрее компания перестроится в соответствии с текущими потребностями рынка в условиях перманентной динамики новых технологий, тем раньше она оседлает свою «волну» экономичес­кого роста.

В эпицентре этих преобразовательных процессов находится и ядро национальной экономики – фонд «Самрук-Казына», который сегодня продолжает трансформацию корпоративной модели развития в целом.

Конечная цель экономических реформ, осуществляемых сегодня в Казахстане на различных уровнях, в том числе в ядре экономики, – это увеличение доли несырьевого сектора в структуре национальной экономики и отход от традиционной сырьевой специфики. В числе основных принципов достижения этих целей международные эксперты выделяют инклюзивное развитие, когда рост компаний, отраслей и национальной экономики в целом происходит при участии всех членов социума, что снимает социальное напряжение в обществе и обеспечивает условия процветания в долгосрочной перспективе.

В своем выступлении на HR-форуме «Человеческий капитал – залог успеха трансформации», посвященном преобразовательным процессам в компании «КазМунайГаз», председатель правления ФНБ «Самрук-Қазына» Умирзак Шукеев отметил, что в условиях углубления мирового кризиса меры трансформации, осуществляемые в группе компаний, создают основу для эффективной работы всех составных звеньев ядра нашей экономики. В рамках этих процессов обновляется система управления, усиливаются возможности персонала, который становится более состоятельным и мобильным в исполнении своих персональных функций и обязанностей.

– В головном офисе фонда мы начали трансформацию с разработки стратегии и определения конечных приоритетов программы, а также принципов моделирования оптимальной системы управления. При этом мы установили критерии соответствия персонала занимаемым должностям с целью достижения максимальной эффективности и отдачи от деятельности офисных работников, – отметил глава ФНБ «Самрук-Казына».

Между тем нельзя не учитывать, что оптимизация процессов в условиях текущей трансформации – это не только прогрессивный процесс, но и болезненный с точки зрения социальной уязвимости работников. По­этому, как отметил Умирзак Шукеев, эта работа требует деликатности и мобильности в выборе подходов и приоритетов оптимизации.

КМГ – в орбите преобразований

АО «НК «КазМунайГаз» в числе первых компаний группы приступило к реализации программы транс­формации и к настоящему времени добилось определенных результатов в этой сфере.

Как отмечает председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Сау­ат Мынбаев, для успешного функ­ционирования компании в новых условиях необходимы системные изменения, а именно – переход на новую операционную модель управления, согласно которой КМГ должен отказаться от концепции портфельного инвестора, управляющего активами через советы директоров, и перейти к принципу операционного управления производственными активами. Для этого необходимо сократить количество уровней управления с девяти до двух за счет интеграции субхолдингов в корпоративный центр компании. При этом новая операционная модель предусматривает создание единого центра обслуживания, куда будут выведены отдельные поддерживающие процессы, в первую очередь HR-функции, информационные технологии, а в перспективе – бухгалтерия и казначейство.

По словам руководителя КМГ, по основным параметрам эффективнос­ти компания не отличалась особой динамикой роста. Индикаторы роста АО «КазМунайГаз» были далеки от аналогичных показателей российских компаний и тем более – от лидеров глобального рынка.

В целом проблема в этой сфере заключалась в том, что по группе компаний «КазМунайГаз» структуры и процессы управления человеческими ресурсами не были стандартизированы. Практически каждая компания имела свою политику и методологию, во многих организациях отсутствовали важные процессы, направленные на развитие и мотивацию персонала. С учетом данного положения вещей сегодня в КМГ внедряется новая операционная модель, которая позволит повысить эффективность компании за счет исключения дублирования функционала, увеличения скорос­ти и оптимальности принимаемых решений.

Новый формат компетенции

Согласно данным, представленным директором по управлению человеческими ресурсами и оплате труда Сериком Абденовым, вводимые в компании методы стандартизации профессиональных функ­ций позволят четко определять круг обязанностей всех работников. Если раньше не было системности в обозначении конкретных процессов, в рамках которых происходит продуктивная деятельность персонала, то теперь люди будут понимать свою роль в общем производительном процессе и действовать уже более целенаправленно, а главное – максимально результативно.

Подобные изменения в компании начаты, прежде всего, с верхних вертикалей управления. В частности, в корпоративном центре пересмотрен функционал управления человечес­кими ресурсами и оплатой труда, изменена структура департаментов с сокращением штатной численнос­ти работников. При этом должнос­ти, выполняющие операционные функции, выведены в аутсорсинг для создания объединенного центра обслуживания по управлению человеческими ресурсами на базе Корпоративного университета АО «Самрук-Казына».

Между тем, согласно результатам диагностики, в прежней специфике отбора кадров было немало слабых сторон и острых углов. Это и отсутствие системности и прозрачности в практике отбора специалистов, и несовершенство самих подходов к организации работы в данной области.

Новая модель функционального управления человеческими ресурсами включает в себя стандартизированный подход к структурам HR-служб, процессам и показателям деятельности функций. Реализация проекта общего центра обслуживания уже вступает в свою активную фазу. Некоторые инициативы, такие, как прозрачный конкурсный отбор, унификация структур управления человеческими ресурсами, оценка менеджерского состава, грейдирование должностей в качестве быс­трых побед, уже реализованы в корпоративном центре и некоторых ключевых компаниях холдинга.

В настоящее время на этапе завершения одна из важных стадий процесса трансформации. В рамках этой работы определяются наиболее значимые проекты для первоочередного внедрения, рассчитываются выгоды и то, как это будет работать на практике. Таким образом, в ближайшее время начнется прак­тическое внедрение новой модели функции управления человеческими ресурсами во всех компаниях группы АО «НК «КазМунайГаз».

Планируемые изменения будут реализовываться на основе таких базовых принципов, как партнерство HR-служб с производственными подразделениями, меритократия, а также вовлечение всех работников в совместное достижение стратегических целей. В реализации проектов будет задействованы все представители компании как офиса по трансформации, корпоративного центра, так и HR ДЗО.

Роль HR в трансформации

С учетом масштаба предстоящих изменений одним из основных условий успешного достижения поставленных целей является эффективное управление человеческим капиталом компании. Только компетентный, правильно мотивированный персонал может добиться повышения эффективности компании в целом. В этой связи HR-службам отводится особая роль, призванная построить новую корпоративную культуру.

Именно этой структуре предстоит стать лидером в реализации всех инициатив трансформации в компаниях. В целях обеспечения единого подхода по созданию внутренних коммуникаций между работодателями и работниками, разработаны и утверждены типовые правила единой системы внутренних коммуникаций по группе компаний АО НК «КазМунайГаз».

Задачи внутренних коммуникаций – создание и поддержка прямых связей между работодателями и работниками в организациях, свое­временное информирование работников о целях и задачах тех или иных мероприятий, в том числе текущей ситуации, а также отслеживание параметров социально-психологического климата предприятий. Примечательно также, что система внутренних коммуникаций предусматривает обязательные плановые и внеплановые встречи руководства с трудовыми коллективами для обсуждения социальных, бытовых, производственных и многих других вопросов. Кроме того, один раз в квартал должны проводиться встречи с представителями профсоюза по наиболее актуальным темам дня. В частности, это могут быть вопросы исполнения условий коллективного договора, состояния трудовой дисциплины, рассмотрения обращений трудового коллектива, безопасности и охраны труда, предоставления социальных льгот и компенсаций.

На сегодня в целях более полного обмена информацией в большинстве компаний АО НК «КазМунайГаз» продолжается работа по созданию и внедрению корпоративных информационных сайтов, мониторов для видеообъявлений, корпоративных газет, информационных стендов и ящиков для сбора предложений работников. Все обращения работников анализируются, а самые важные из них являются основанием для обсуждения на встречах руководства с трудовым коллективом для совместного принятия решений.

Используя системы внутренних коммуникаций, можно в кратчайшие сроки обратить внимание руководства на возникшие проблемные вопросы и решить их сообща, без финансовых потерь и создания конфликтных ситуаций. На сегодня система внутренних коммуникаций используется как для решения социально значимых вопросов и обмена мнениями, так и для внесения предложений по дальнейшему развитию производственных процессов группы компаний АО НК «КазМунайГаз».

Система оценки персонала

В числе новых моделей роста, внедренных в КМГ в рамках транс­формации, можно отметить систему оценки персонала, которая преследует административные, информационные, мотивационные цели. В этой системе аттестация работников будет использоваться в том случае, если результаты регулярной оценки их труда остаются неудовлетворительными в течение продолжительного периода времени.

Новая методология по оценке персонала включает три компонента: оценку результативности исполнения целей (КПД), оценку профессиональных знаний и навыков, а также оценку компетенции. При этом особое внимание уделяется актуализации действующей деловой модели компетенции, которая состоит из двух блоков – корпоративной и менеджерской. В свою очередь каждая из этих компетенций имеет четыре уровня индикатора. Компетенции едины в свете новой организационной модели.

Административные решения по карьерному продвижению, профессиональному развитию, уровню вознаграждения будут строиться на основе 9-клеточной матрицы. В настоящее время в компании реализуются два крупных проекта, где будет апробирована 9-клеточная мат­рица. Первый – это отбор в единый кадровый резерв группы компаний КМГ. При этом к 30 резервистам прибавится еще 30 человек по производственным направлениям. К концу текущего года численность единого кадрового резерва группы компаний КМГ должна составить порядка 60 человек.

Второй проект – оценка менеджерского состава. В рамках этого проекта сегодня 105 руководителей из корпоративного центра КМГ и из 11 ДЗО прошли онлайн-тестирование по определению уровня развития деловых компетенций. По итогам этой работы в компании будет сформирован план преемственности на основе полученных результатов.

В рамках реализации принципов меритократии корпоративный центр «КазМунайГаз» полностью перешел на систему прозрачного конкурсного отбора на вакантные административные должности. Информация о вакансиях в обязательном порядке размещается на корпоративном сайте компании, в социальных сетях. По словам Серика Абденова, за два последних года было объявлено 119 вакансий. Заявки от соискателей поступают практически из всех регионов Казахстана. На сегодня их набралось уже около 6 тыс. Однако только 300 из них соответствуют квалификационным требованиям КМГ.

В целях достижения оптимальных параметров и динамики отбора кад­ров в КМГ наряду с внедрением международных систем оценки преду­сматривается пересмотр системы заработной платы сотрудников в соответствии с текущими рыночными реалиями, а также предельно продуктивное использование новой системы единого кадрового резерва.

Автоматизация HR-процессов

Целью автоматизации HR-процессов является переход от бумажных и рутинных процессов к оперативному и автоматизированному формату работы HR-структур.

В данном направлении ведется работа по автоматизации единой системы оплаты труда, кадрового делопроизводства, учета рабочего времени, планирования фонда оплаты труда, мониторинга социального климата и аналитики на основе данных модулей.

Как отмечает Саят Кайгельдинов (эксперт по трансформации и автоматизации), базой для автоматизации является методология, разработанная в 2014 году при внедрении единой системы оплаты труда в дочерних и зависимых компаниях по бизнес-направлениям «Разведка и добыча неф­ти и газа», «Нефтесервис». Данная система позволила автоматизировать процессы формирования штатного расписания, штатной расстановки, организационной структуры на основе типовых справочников должностей и профессий, тарифных сеток и схем должностных окладов.

В модулях кадрового делопроизводства и учета рабочего времени предусмотрена автоматизация процесса формирования документов по единым шаблонам (трудовой договор, приказы, уведомления, табель учета рабочего времени, графики работы и т. д.). При этом данные документы автоматически находят отражение в табеле учета рабочего времени и личной карточке работника, которого оно касается.

Модуль аналитики предусматривает формирование в автоматическом режиме необходимой аналитической информации по персоналу для принятия соответствующих решений как руководством КМГ, так и руководством дочерних и зависимых компаний. Это, в свою очередь, облегчает работу HR-структур по сбору и формированию необходимой аналитической информации.

На данный момент демонстрация и тестирование данных модулей проведена в 6 дочерних и зависимых компаниях КМГ.

Модуль «Планирование фонда оплаты труда» разработан на основе модуля единой системы оплаты труда, который предусматривает автоматизацию расчетов планируемых затрат, включая расчеты по доплатам, надбавкам, компенсационным выплатам, премиям, отпускным и профессиональным взносам работников. Его целью является высвобождение рабочего времени и облегчение понимания процесса планирования, его прозрачности на всех этапах, начиная от формирования штатного расписания до конечного результата – сложившейся суммы затрат на фонд оплаты труда.

– В III квартале планируется тес­тирование планирования фонда оплаты труда в АО «Мангистау­мунайгаз» и ее нефтесервисных компаниях. Также в наших планах стоит задача обеспечить автоматизацию отчетности по планируемым затратам на фонд оплаты труда, дать возможность специалистам формировать гибкие отчеты с различными условиями сортировки и отбора плановых затрат по работникам, – рассказала Алия Омарова, директор департамента HR (ОЦО).

Учитывая актуальность вопросов мониторинга социального климата для группы компаний КМГ, на сегодня на ряде предприятий в пилотном режиме внедрен модуль «Мониторинг социального климата» для заблаго­временного реагирования и предот­вращения социальных конфликтов. Для автоматизации этой системы была разработана специальная методика, которая предусматривает внесение всех необходимых данных для расчета уровня социальной напряженности (результаты анкетирования, показатели предприятия, протоколы встреч с работниками и их обращения).

– Модуль по мониторингу социального климата позволяет заранее отследить предпосылки социальной напряженности, спрогнозировать развитие социальных конфликтов и разработать меры по их решению. При этом для работников созданы удобства по передаче обращений и получения информации, – отметил в ходе форума Еркин Рахимбергенов, директор департамента социальной политики КМГ.

Проводимую работу по автоматизации HR-процессов планируется транслировать на основе результатов пилотных проектов по ДЗО группы компаний КМГ.

Полная автоматизация системы учета кадров, рабочего времени и движения рабочих ресурсов поз­волит достигнуть более высокой мобильности этих процессов, исключив рутинность отдельных звеньев системы управления компании.

Аутсорсинг бизнес-процессов

Одним из направлений повышения конкурентоспособности компании является минимизация издержек и, соответственно, повышение ее эффективности. В качестве альтернативного способа повышения эффективности компании в КМГ принято решение о проведении комплексной оптимизации процессов, откуда и вытекает подход к созданию эффективной модели аутсорсинговых услуг.

В HR-направлении КМГ это проект по созданию «Общего центра обслуживания» (ОЦО), который был представлен в рамках реализации программы трансформации в дочерних компаниях фонда «Самрук-Казына». Целью данного центра является повышение операционной эффективности компании, сокращение затрат за счет исключения дублирующих функций, в первую очередь за счет стандартизации бизнес-процессов компании. Освобождение от ряда трудоемких и непрофильных операций даст возможность компаниям сосредоточиться на работе основного производственного процесса и его совершенствовании в дальнейшем.

– В нашей компании ОЦО по HR-процессам создается на базе Корпоративного университета «Сам­рук-Казына». Данный этап работ предусматривает передачу HR-процессов по управлению трудовыми отношениями, управлению вознаграждением, администрированию обучения и социальной программы компании. Ряд процессов будут переданы из КМГ в Корпоративный университет уже до конца 2016 года, а в 2017 году КМГ будет проводить эти работы с дочерними компаниями, – отметила Гульмира Раисова, директор ЧУ «Корпоративный Университет «Самрук-Казына».

Эффективность работы аутсорсинговой модели путем создания центра обслуживания подчеркнул в своем выступлении управляющий директор по персоналу АО «Казахтелеком» Берик Битабаров. В АО «Казахтелеком» такую модель уже внедрили в 2015 году. Пилотный проект «HR ОЦО» успешно реализован, и по нему уже работают 8 из 24 филиалов и структурных подразделений центрального аппарата компании.

В дальнейшем АО «Казахтелеком» в общие центры обслуживания планирует вывести бухгалтерские функции и процедуры закупок.

Все эти меры в комплексе соз­дают реальные возможности для выхода компании «КазМунайГаз» на новый уровень экономической эффективности в соответствии с новыми условиями времени.