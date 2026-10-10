Трансформация системы госуправления

Принятая в нынешнем году новая Конституция стала основой для институцио­нального развития Казахстана, определив эффективные принципы организации государственной власти и взаимодействия ее ключевых институтов. При этом в орбите конституционной реформы оказались не только центральные органы, но и механизмы представительства интересов граждан.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как подчеркнул Президент Касым-Жомарт Токаев на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, заключительным этапом масштабной трансформации системы государственного управления призваны стать внеочередные выборы в маслихаты. Они откроют путь к формированию квалифицированного и профессионального депутатского корпуса и придадут новый импульс его работе.

«Важно, чтобы маслихаты мог­ли в полной мере выполнять свои функции представления интересов граждан на местах, утверждения бюджетов и контроля за развитием регионов. Они должны активно заниматься обеспечением благополучия на местах», – подчеркнул Глава государства.

Предстоящие 29 ноября выборы – не просто важная демократическая процедура, они имеют большое значение для дальнейшего развития местного представительства, актуализации общественных запросов и их отражения в работе органов власти.

Эксперт-консультант Казахстанского института общественного развития Алмат Нукенов подчеркивает: предстоящие выборы завершают институциональный цикл политических реформ текущего года и именно в этом контексте стоит рассматривать решение Президента Касым-Жомарта Токаева о досрочном прекращении полномочий маслихатов. Конституционные преобразования теперь проходят проверку в конкретном городе, районе и селе.

– Логика последовательна: преобразования на общенациональном уровне требуют продолжения в регионах. Сильные институты складываются в систему тогда, когда ответственность за решения прослеживается от центра до конкретной территории. У обновления маслихатов есть и отдельный политический контекст – изменение партийной структуры. Оно ставит вопрос о соответствии действующего депутатского представительства новой партийной конфигурации. Выборы позволяют обратиться непосредственно к гражданам за новым мандатом доверия, – отмечает эксперт.

В то же время, по его мнению, содержание кампании должно выходить далеко за пределы партийных вывесок. Для избирателей значение имеет вполне практический вопрос: как они могут повлиять на то, куда направятся бюджетные деньги и кто ответит за нерешенные проблемы?

– Местный бюджет – это выбор между потребностями, на которые всегда не хватает средств одновременно. Какая дорога будет отремонтирована первой? Где необходима новая школа? Почему один населенный пункт годами ждет водоснабжения? Кто объяснит жителям основания этих решений? Здесь и раскрывается смысл местной представительной демократии. Маслихат должен обеспечивать публичное обсуждение приоритетов, контролировать исполнение бюджета и добиваться подотчетности исполнительной власти. Для этого депутату нужны профессиональные знания, самостоятельность суждений и постоян­ная связь с избирателями. Поэтому качество предстоящего обновления следует оценивать по способности будущих депутатов работать с реальными проблемами территории, – подчеркивает Алмат Нукенов.

Реформы, убежден он, станут ближе людям, когда они смогут проследить понятную цепочку: их проблема – позиция депутата – принятое решение – конкретный результат.

Здесь стоит вспомнить о том, какие именно полномочия закреплены за маслихатами. Так, согласно нормам Конституции и Закона «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», они, в частности, утверждают местные бюджеты и отчеты об их исполнении; утверждают планы, экономические и социальные программы развития территорий; контролируют исполнение местного бюджета и программ развития; рассматривают отчеты руководителей местных исполнительных органов по воп­росам своей компетенции; утверждают правила благоустройства территорий городов и населенных пунктов.

Эксперт-консультант Казахстанского института общественного развития Дидар Тебаев в свою очередь обращает внимание на то, что закон устанавливает и конкретные обязанности депутата перед избирателями: они должны обеспечивать поддержание постоянной связи с избирателями своего округа, рассматривать их обращения, проводить регулярные личные приемы граж­дан, информировать о депутатской деятельности не реже одного раза в год.

– Полагаю, предстоящая избирательная кампания должна быть посвящена конкретным потребностям жителей – дорогам, водоснабжению, благоустройству, социальной инфраструктуре и обоснованности бюджетных расходов. От кандидатов важно услышать, какие вопросы они намерены выносить на рассмотрение маслихата, какие решения предлагать и как контролировать их исполнение. Профессионализм депутата проявляется в способности разобраться в местном бюджете, обосновать предложения и объяснить жителям результаты своей работы, – отмечает Дидар Тебаев.