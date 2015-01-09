Трансформация торгового формата

Предполагается, что на основе новых стимулов развития объемы услуг в Казахстане к 2020 году вырастут в 1,7 раза и достигнут в суммарном выражении 200 млрд. долларов.
Растут потребности человечества Современная сфера услуг – понятие весьма емкое, охватывающее широкий круг секторов, деятельность которых связана с предоставлением различных видов и форм услуг населению, бизнесу и государственной системе в целом. Это и финансовые услуги, транспорт, логистика, торговля, туризм, операции с недвижимостью, здравоохранение и многое другое. Словом, сегодня скорее легче недооценить, чем переоценить значение сферы услуг в социально-экономическом развитии любого государства, в том числе Казахстана. Считается, что современный интенсивный рост сферы услуг во многом обусловлен резким всплеском потребностей человечества и новыми техническими возможностями их удовлетворения. Дело дошло до того, что в экономиках ведущих стран мира существенно изменилось соотношение между материальным производством и непроизводственной сферой в пользу последней. Например, в экономике США доля услуг достигает 80%. Там на сегодня из 20 отраслей экономики порядка 16 относятся к сфере услуг, что совпадает с удельным весом этой сферы в структуре ВВП. При этом наиболее быстрыми темпами развиваются сектора информационных технологий, финансовых, образовательных, профессиональных и научно-изыскательских услуг. В экономике Германии, с учетом ее мощной промышленности, доля услуг составляет примерно 65% к ВВП, в Японии – в пределах 60%. При этом следует понимать, что за этими цифрами кроются совершенный сервис и культура обслуживания, содержание которых дает в итоге высокую долю добавленной стоимости в экономике. Так или иначе, но, возможно, именно это условие является важнейшим фактором гармоничного развития современного общества, при котором все критерии цивилизованности – уровень экономики, культуры, образования и социально-бытового комфорта – соответствовали бы общепринятым стандартам качества жизни, а не просто укладывались бы в «прокрустово ложе» местной специфики обслуживания. Как отмечается представителями экономического блока Правительства РК, в Казахстане в течение последних 20 лет сфера услуг опережала рост промпроизводства примерно на 3%, и на данный момент ее вклад в экономику страны составляет 54,2% ВВП. Согласно проведенным исследованиям, на сегодня 7 из 9 секторов сферы услуг Казахстана значительно отстают по критериям «качество», «доступность» и «цена» от таких стран, как Бразилия, Китай, Малайзия, Турция, ЮАР и других активно растущих экономик. В числе секторов-аутсайдеров – сфера финансов, транспорт и логистика, торговля, туризм, операции с недвижимостью, профессиональные услуги и здравоохранение. – Для обеспечения целевого роста отечественных секторов услуг необходимо значительное увеличение производительности труда. На сегодня данный показатель в Казахстане в 3–5 раз меньше, чем в Австралии, Канаде и США, – отмечает вице-министр национальной экономики Мадина Абилкасымова. Основными барьерами в развитии каждого из этих секторов остаются такие факторы, как низкая квалификация персонала, недостаток конкуренции в отдельных сегментах рынка, а также низкое качество оказываемых услуг. Исходя из проведенного анализа, были определены 9 приоритетных секторов услуг, которые уже сегодня формируют более половины ВВП – торговля, транспорт и логистика, туризм, профессиональные услуги, информация и связь, финансовые услуги, операции с недвижимостью, образование и здравоохранение. Цель программы – формирование конкурентоспособной сферы услуг путем повышения качества, доступности, увеличения производительности и экспорта сферы услуг. В ней определены механизмы развития каждого из секторов сферы услуг, в том числе принципы регулирования их рыночной деятельности в целом. В итоге реализации программы ожидается увеличение доли услуг в ВВП Казахстана – до 60%, повышение производительности труда в 1,5 раза и двукратное увеличение экспорта к 2020 году.
Значение современных форматов В ближайшие годы наибольшие темпы роста ожидаются в торговой сфере страны, где ежегодный прирост товарооборота прогнозируется на уровне 8%. В связи с этим программой развития сферы услуг предполагается модернизация розничного сектора и торговой инфраструктуры страны, в ходе которой будет построено более 6,7 млн. квадратных метров торговых площадей современного формата. При этом на строительные материалы будет направлено 544 млрд. тенге, или 3,5 млрд. долларов, значительная часть которых пойдет на приобретение отечественных строительных материалов, что станет дополнительным импульсом для роста предприятий стройиндустрии. Тем не менее, как полагают разработчики программы, главный эффект для экономики будет заключаться в более высоком уровне консолидированности отечественной розничной торговли. Данный показатель к 2020 году вырастет с 11% нынешних до 20% по торговым площадям и до 40% от всего розничного товарооборота республики. Эксперты отмечают, что создание более широкой и разветвленной сети отечественных розничных торговых сетей позволит казахстанским предприятиям, производящим товары народного потребления, в том числе пищевой промышленности, получить доступ к новым эффективным каналам реализации их продукции. С другой стороны, отечественные сетевые компании – это конкурентная сила на рынке против засилья иностранных торговых сетей, которые, безусловно, заинтересованы в продвижении продукции собственных стран. «Активное развитие отечественных сетевых форматов – это прежде всего инструмент реализации политики импортозамещения, а в случае выхода отечественных сетей на зарубежные рынки, то это еще и плацдарм для продвижения продукции казахстанских товаропроизводителей», – отмечают эксперты. В целом модернизация розничного сектора и торговой инфраструктуры предполагает не только совокупность положительных факторов, связанных с увеличением спроса на отечественную продукцию за счет повышения качества и стандартов обслуживания, но и сокращение доли базаров и стихийных рынков в розничной торговле. Как известно, стихийная торговля – это сложившийся формат торговли переходного периода, который сегодня не только не способствует, но и препятствует цивилизованному развитию торговли в Казахстане. На базарах и рынках практически невозможно фиксировать объемы, структуру и качество товарных потоков, идущих через эти каналы, что является камнем преткновения на пути эффективной системы налогообложения. В то же время на базарах невозможно обеспечить оптимальную защиту прав потребителей, в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Словом, в мутном омуте стихийной торговли, кроме всплесков и кругов на воде, нет никаких предпосылок для роста отечественной сферы услуг и тем более – экономики. В связи с этим становление и развитие современных форматов торговли, очевидно, станет поводом для выхода из тени значительной части розничного товарооборота. В среднем за период с 2014 по 2020 год ежегодный вклад программы в рост ВВП республики составит 1,2%.
Стимулы качества жизни В результате всех действий Правительства по реформированию системы внутренней торговли в стране ожидается создание более 450 тыс. официальных рабочих мест только в сфере розничной торговли. С учетом развития других сфер обслуживания в целом до 2020 года ожидается увеличение занятости в сфере услуг на 830 тыс. рабочих мест. Благодаря активному развитию современных торговых форматов и отечественных розничных торговых сетей предполагается повышение спроса на продукцию отечественных производителей. Согласно предварительным расчетам, это станет поводом для создания около 50 тыс. новых рабочих мест в сфере производства товаров народного потребления и более 100 тыс. рабочих мест в сельском хозяйстве. В сфере профессиональных услуг количество новых вакансий составит более 108 тыс. единиц, туризма – 100 тыс. Между тем предполагается, что наличие механизмов и инструментов финансового стимулирования сферы розничной торговли позволит снизить напряжение, связанное с дефицитом и высокой арендной стоимостью торговых площадей, что сегодня накладывает свой негативный отпечаток на рентабельность малого бизнеса, сосредоточенного в сфере розничной торговли. Целенаправленная политика Правительства по выводу отечественной сферы услуг на иной уровень развития также направлена на снижение закупочных и розничных цен на ТНП, в том числе удельных издержек по логистике. В условиях современного глобального кризиса все эти меры способны придать мощный стимул для роста отечественных производителей ТНП, сократить долю теневой торговли и многократно увеличить собираемость налогов по всей торговой системе республики, что, несомненно, станет залогом повышения качества жизни населения. Как известно, всякий импульс движения в сторону прогресса невозможен без сильного малого и среднего бизнеса как наиболее устойчивой и активной силы экономического и общественного развития. Реформы, связанные с совершенствованием общественно-экономических отношений, всегда начинаются с концентрации внимания к самым актуальным проблемам экономики. И в этом плане характерным является то, что сегодня государство определило малый и средний бизнес как одну из главных величин процесса диверсификации экономики. Более того, Глава государства дал поручение Правительству республики ввести единую бюджетную программу по развитию предпринимательства в регионах. Речь идет о масштабной поддержке казахстанского бизнеса и генерации новой волны предпринимательства в стране, а значит, и более обеспеченной нижней прослойки социума, проблемы которой так или иначе связаны с общими вопросами сферы услуг. В Астане, где уже через пару лет начнет свою работу ЕХРО 2017, сфера услуг еще явно хромает на обе ноги. При этом парадоксально, что большинство объектов обслуживания старого формата начинают закрываться именно в тот момент, когда потенциальные клиенты только выходят с работы, чего, разумеется, не могут себе позволить крупные супермаркеты и торговые центры новых форматов.