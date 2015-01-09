Свежий выпуск Трансформация торгового формата Досжан НУРГАЛИЕВ

Предполагается, что на основе новых стимулов развития объемы услуг в Казахстане к 2020 году вырастут в 1,7 раза и достигнут в суммарном выражении 200 млрд. долларов.



Растут потребности человечества

Современная сфера услуг – понятие весьма емкое, охватывающее широкий круг секторов, деятельность которых связана с предоставлением различных видов и форм услуг населению, бизнесу и государственной системе в целом. Это и финансовые услуги, транспорт, логистика, торговля, туризм, операции с недвижимостью, здравоохранение и многое другое. Словом, сегодня скорее легче недооценить, чем переоценить значение сферы услуг в социально-экономическом развитии любого государства, в том числе Казахстана.

Считается, что современный интенсивный рост сферы услуг во многом обусловлен резким всплес­ком потребностей человечества и новыми техническими возможностями их удовлетворения. Дело дошло до того, что в экономиках ведущих стран мира существенно изменилось соотношение между материальным производством и непроизводственной сферой в пользу последней. Например, в экономике США доля услуг достигает 80%. Там на сегодня из 20 отраслей экономики порядка 16 относятся к сфере услуг, что совпадает с удельным весом этой сферы в структуре ВВП. При этом наиболее быстрыми темпами развиваются сектора информационных технологий, финансовых, образовательных, профессиональных и научно-изыскательских услуг. В экономике Германии, с учетом ее мощной промышленности, доля услуг составляет примерно 65% к ВВП, в Японии – в пределах 60%. При этом следует понимать, что за этими цифрами кроются совершенный сервис и культура обслуживания, содержание которых дает в итоге высокую долю добавленной стоимости в экономике.

Так или иначе, но, возможно, именно это условие является важнейшим фактором гармоничного развития современного общества, при котором все критерии цивилизованности – уровень экономики, культуры, образования и социально-бытового комфорта – соответствовали бы общепринятым стандартам качества жизни, а не просто укладывались бы в «прокрустово ложе» местной специфики обслуживания.

Как отмечается представителями экономического блока Правительства РК, в Казахстане в течение последних 20 лет сфера услуг опережала рост промпроизводства примерно на 3%, и на данный момент ее вклад в экономику страны составляет 54,2% ВВП.

Согласно проведенным исследованиям, на сегодня 7 из 9 секторов сферы услуг Казахстана значительно отстают по критериям «качество», «доступность» и «цена» от таких стран, как Бразилия, Китай, Малайзия, Турция, ЮАР и других активно растущих экономик. В числе секторов-аутсайдеров – сфера финансов, транспорт и логистика, торговля, туризм, операции с недвижимостью, профессиональные услуги и здравоохранение.

– Для обеспечения целевого роста отечественных секторов услуг необходимо значительное увеличение производительности труда. На сегодня данный показатель в Казахстане в 3–5 раз меньше, чем в Австралии, Канаде и США, – отмечает вице-министр национальной экономики Мадина Абилкасымова.

Основными барьерами в развитии каждого из этих секторов остаются такие факторы, как низкая квалификация персонала, недостаток конкуренции в отдельных сегментах рынка, а также низкое качество оказываемых услуг.

Исходя из проведенного анализа, были определены 9 приоритетных секторов услуг, которые уже сегодня формируют более половины ВВП – торговля, транспорт и логистика, туризм, профессиональные услуги, информация и связь, финансовые услуги, операции с недвижимостью, образование и здравоохранение.

Цель программы – формирование конкурентоспособной сферы услуг путем повышения качества, доступности, увеличения производительности и экспорта сферы услуг. В ней определены механизмы развития каждого из секторов сферы услуг, в том числе принципы регулирования их рыночной деятельности в целом.

В итоге реализации программы ожидается увеличение доли услуг в ВВП Казахстана – до 60%, повышение производительности труда в 1,5 раза и двукратное увеличение экспорта к 2020 году.



Значение современных форматов

В ближайшие годы наибольшие темпы роста ожидаются в торговой сфере страны, где ежегодный прирост товарооборота прогнозируется на уровне 8%. В связи с этим программой развития сферы услуг предполагается модернизация розничного сектора и торговой инфраструктуры страны, в ходе которой будет построе­но более 6,7 млн. квадратных метров торговых площадей современного формата. При этом на строительные материалы будет направлено 544 млрд. тенге, или 3,5 млрд. долларов, значительная часть которых пойдет на приобретение оте­чественных строительных материа­лов, что станет дополнительным импульсом для роста предприятий стройиндустрии. Тем не менее, как полагают разработчики программы, главный эффект для экономики будет заключаться в более высоком уровне консолидированности оте­чественной розничной торговли. Данный показатель к 2020 году вырастет с 11% нынешних до 20% по торговым площадям и до 40% от всего розничного товарооборота рес­публики.

Эксперты отмечают, что создание более широкой и разветвленной сети отечественных розничных торговых сетей позволит казахстанским предприятиям, производящим товары народного потребления, в том числе пищевой промышленности, получить доступ к новым эффективным каналам реализации их продукции. С другой стороны, отечественные сетевые компании – это конкурентная сила на рынке против засилья иностранных торговых сетей, которые, безусловно, заинтересованы в продвижении продукции собственных стран.

«Активное развитие отечественных сетевых форматов – это преж­де всего инструмент реализации политики импортозамещения, а в случае выхода отечественных сетей на зарубежные рынки, то это еще и плацдарм для продвижения продукции казахстанских товаропроизводителей», – отмечают эксперты.

В целом модернизация розничного сектора и торговой инфраструктуры предполагает не только совокупность положительных факторов, связанных с увеличением спроса на отечественную продукцию за счет повышения качества и стандартов обслуживания, но и сокращение доли базаров и стихийных рынков в розничной торговле. Как известно, стихийная торговля – это сложившийся

формат торговли переходного периода, который сегодня не только не способствует, но и препятствует цивилизованному развитию торговли в Казахстане. На базарах и рынках практически невозможно фиксировать объемы, структуру и качество товарных потоков, идущих через эти каналы, что является камнем преткновения на пути эффективной системы налогообложения. В то же время на базарах невозможно обеспечить оптимальную защиту прав потребителей, в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Словом, в мутном омуте стихийной торговли, кроме всплес­ков и кругов на воде, нет никаких предпосылок для роста отечественной сферы услуг и тем более – экономики. В связи с этим становление и развитие современных форматов торговли, очевидно, станет поводом для выхода из тени значительной части розничного товарооборота.

В среднем за период с 2014 по 2020 год ежегодный вклад прог­раммы в рост ВВП республики составит 1,2%.



Стимулы качества жизни

В результате всех действий Правительства по реформированию системы внутренней торговли в стране ожидается создание более 450 тыс. официальных рабочих мест только в сфере розничной торговли. С учетом развития других сфер обслуживания в целом до 2020 года ожидается увеличение занятости в сфере услуг на 830 тыс. рабочих мест. Благодаря активному развитию современных торговых форматов и оте­чественных розничных торговых сетей предполагается повышение спроса на продукцию отечественных производителей. Согласно предварительным расчетам, это станет поводом для создания около 50 тыс. новых рабочих мест в сфере производства товаров народного потребления и более 100 тыс. рабочих мест в сельском хозяйстве.

В сфере профессиональных услуг количество новых вакансий составит более 108 тыс. единиц, туризма – 100 тыс.

Между тем предполагается, что наличие механизмов и инструментов финансового стимулирования сферы розничной торговли позволит снизить напряжение, связанное с дефицитом и высокой арендной стоимостью торговых площадей, что сегодня накладывает свой негативный отпечаток на рентабельность малого бизнеса, сосредоточенного в сфере розничной торговли.

Целенаправленная политика Правительства по выводу отечественной сферы услуг на иной уровень развития также направлена на снижение закупочных и розничных цен на ТНП, в том числе удельных издержек по логистике.

В условиях современного глобального кризиса все эти меры способны придать мощный стимул для роста отечественных производителей ТНП, сократить долю теневой торговли и многократно увеличить собираемость налогов по всей торговой системе респуб­лики, что, несомненно, станет залогом повышения качества жизни населения.

Как известно, всякий импульс движения в сторону прогресса невозможен без сильного малого и среднего бизнеса как наиболее устойчивой и активной силы экономического и общественного развития. Реформы, связанные с совершенствованием общественно-экономических отношений, всегда начинаются с концентрации внимания к самым актуальным проб­лемам экономики. И в этом плане характерным является то, что сегодня государство определило малый и средний бизнес как одну из главных величин процесса диверсификации экономики. Более того, Глава государства дал поручение Правительству республики ввести единую бюджетную программу по развитию предпринимательства в регионах. Речь идет о масштабной поддержке казахстанского бизнеса и генерации новой волны предпринимательства в стране, а значит, и более обеспеченной нижней прослойки социу­ма, проблемы которой так или иначе связаны с общими вопросами сферы услуг.

В Астане, где уже через пару лет начнет свою работу ЕХРО 2017, сфера услуг еще явно хромает на обе ноги. При этом парадоксально, что большинство объектов обслуживания старого формата начинают закрываться именно в тот момент, когда потенциальные клиенты только выходят с работы, чего, разумеется, не могут себе позволить крупные супермаркеты и торговые центры новых форматов.