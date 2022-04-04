Земледельцы Келесского района требуют на государственном уровне решить вопрос придания статуса трансграничных оросительным каналам, русла которых проходят по территории сопредельных государств.

Учредители и члены крестьянских хозяйств сразу трех сельских округов – Алпамыс-батыра, Учкунь и Актобе Келесского района – считают, что стали заложниками границы, через которую проходят поливные каналы. Из них они всегда брали воду для своих полей, но в последние годы это стало практически невозможным.

К началу вегетационного периода оросители мелеют, затем полностью пересыхают. Вместе с влагой испаряется и надежда на то, что удастся получить урожай.

Между тем другой работы здесь нет. Рабочие места есть разве что в местной школе да в поликлинике, но при всем желании всех туда не трудо­устроить. Неудивительно, что молодежь после окончания школы рвется в город. Оставшиеся живут исключительно за счет дохода, полученного от земельных наделов.

Для жителя аула Алпамыс-батыра Султана Крымбаева приближение весны всегда сопряжено с мучительным выбором, чем засевать поле, какой культуре отдать предпочтение, чтобы потом не кусать локти от безысходности. Его поле расположено непосредственно вдоль границы, и дехканин хорошо знает: сколько бы ни чистили оросительный канал, необходимого объема воды в нем никогда не будет.

– Да, здесь чистят, стараются привести в порядок, но как сюда попадет вода, если за пограничное заградительное сооружение никому хода нет? – сетует Султан Крымбаев. – Узбекская часть оросителя тоже в порядке, но до нас вода все равно не доходит. А все потому, что земляное русло канала в пограничной зоне густо поросло камышом, берега обвалились и препятствуют водотоку. Сколько лет уже наблюдаем такую картину, но так и не можем решить проблему.

Султан Крымбаев – один из тех, кто настойчиво добивается решения вопроса. Вместе с другими земледельцами он считает: привести в порядок небольшой отрезок канала, оказавшийся на нейтральной полосе, к которой доступ запрещен как с одной, так и с другой стороны, можно лишь в том случае, если объект получит статус трансграничного.

С предложением наделить таким статусом сразу три канала, по которым от соседей поступает вода, дехкане выходили и в сельский акимат, и в районный, но пока ничего не добились.

Три канала – В-15, В-24 и Аккойлы системы Боз-Су – берут начало в Узбекистане и, пересекая государственную границу Казахстана, протекают по его территории, а затем снова возвращаются в соседнюю страну. Других источников орошения полей у земледельцев приграничной зоны больше нет.

К примеру, общая протяженность канала В-15 составляет 14,3 км, из которых девять проходят по территории Казахстана. Оставшаяся часть принадлежит Узбекистану, не считая 300-метрового участка русла, протекающего по нейтральной полосе вдоль линии государственной границы, разделяющей два государства.

Пропускная способность канала составляет три кубометра в секунду. Годовой лимит водопотребления – 15,06 млн кубов. Раньше этого было достаточно, чтобы полить почти полторы тысячи гектаров подвешенной площади. Сейчас же русло далеко не всегда заполнено водой.

Протяженность и мощность каналов В-24 и Аккойлы скромнее по сравнению с В-15. В общей сложности водой из этих оросителей традиционно поливали поля площадью под 1 000 гектаров. Они точно так же, как и В-15, пересекают государственную границу и частично протекают по нейтральной полосе, оказавшейся вне зоны доступа, а значит, и без так необходимой очистки и реконструкции.

Так и не найдя поддержки на местном уровне, сельчане обратились за помощью к сенаторам Али Бектаеву и Алимжану Куртаеву, избранным от Туркестанской области. Они приехали в регион. Встреча с земледельцами Келесского района, на которой среди прочих насущных вопросов поднимался и этот, оказалась весьма бурной.

Председатель Народно-демократической патриотической партия «Ауыл» Али Бектаев считает, что в вопросе водообеспечения Туркестанская область сильно зависит от трансграничных рек. В частности, земледельцы Жетысайского и Мактааральского районов, получающие воду по магистральному каналу «Достык» и с верховья Сырдарьи, ежегодно ощущают ее дефицит. Это создает много рисков для земледельцев.

– Проблема поливной воды только обостряется в силу изменения климата и наступающего всеобщего потепления, – комментирует складывающуюся ситуацию Али Бектаев. – Я изу­чил ситуацию непосредственно в Келесе, где земледельцы тоже страдают из-за отсутствия поливной воды. Здесь ее дефицит вызван состоянием оросителя. Я попросил замминистра экологи и руководителя областного филиала «Югводхоза» обратить внимание на жалобу сельчан. Очевидно, что нужно придать этим каналам статус трансграничных водных артерий и договориться, чтобы межграничные участки на нейтральной территории очищались своевременно, иначе вся очистка на остальных участках бесполезна. Этим сейчас будут заниматься.

По информации руководителя Туркестанского филиала РГП «Югводхоз» Мерлана Примкулова, до 1993 года данные каналы по всей длине находились на балансе Зах-Келесского управления водохозяйственных систем. Пять лет назад казахстанская часть всех трех каналов перешла на баланс РГП «Казводхоз», а вот узбекская остается бесхозной, хотя их регулярно очищают и они находятся в хорошем состоянии, чего не скажешь об участках каналов в зоне границы. В общей сложности речь идет о километ­ровом участке.

– На этих отрезках всех трех каналов требуется механическая очистка русла, ремонт водовыпускных и перегораживающих сооружений, – поясняет Мерлан Примкулов. – Вот только в настоящее время финансирование этой работы по госпрограмме «101» невозможно, поскольку каналы не имеют статуса трансграничных. Существующее же состояние оросителей не позволяет земледельцам планировать полив.

Так что опасения глав крестьянских хозяйств сельских округов Алпамыс-батыра, Учкунь и Актобе вполне обоснованы, как и требование определить статус каналов как трансграничных, провести их механическую очистку по всей длине, а также выделить средства на проведение ремонтных работ.

В областном филиале РГП «Югводхоз» сообщили, что уже на этой неделе для улучшения технического состояния и пропускной способности каналов запланировано проведение механической очистки отрезка каналов в нейтральной полосе. Пока готовится техника, органы местной исполнительной власти решают вопрос относительно получения разрешения от Погранслужбы РК на въезд в нейтральную полосу с казахстанской стороны специализированной техники.

На данный момент здесь посчитали это лучшим выходом из сложившейся ситуации, учитывая, что процедура придания каналам межгосударственного статуса потребует много времени, принятия специального постановления правительств двух стран и его ратификации.

– Дехкане полагают, что если каналы получат статус трансграничных, то доступ к ним будет беспрепятственным, но это не так, – говорит Мерлан Примкулов. – Каналы находятся на границе, и мы не можем проехать туда без специального разрешения. Проведенная сейчас очистка позволит нормально эксплуатировать каналы на протяжении пары лет. По большому счету, конечно, там надо чистить ежегодно, поскольку земляное русло очень быстро зарастает камышом.