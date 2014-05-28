Транш для Globus Plus

Компания более 10 лет занимается производством и реализацией консервированной продукции на казахстанском рынке. Благодаря финансовой поддержке предприятие сможет завершить строительство консервного завода и приобрести современное оборудование, сообщила пресс-служба банка.

«Развитие пищевой промышленности Казахстана сегодня особо актуально, и банк готов оказать поддержку интересным и перспективным проектам, – цитируются в сообщении слова председателя правления ДБ АО «Сбербанк» Александра Камалова. – Уверен, что современные технологии и стандарты производства, применяемые на заводе, поднимут на новый уровень статус казахстанского производителя».

Банк приступил к освоению выделенных государством средств с 6 мая, сделав акцент на кредитовании пищевой промышленности. «Мы рады, что первые деньги уже дошли до конечного предпринимателя, сейчас одобрено еще несколько заявок в других банках», – в свою очередь сообщила председатель правления фонда «Даму» Ляззат Ибрагимова.

Алла ДЕМЕНТЬЕВА, Алматы