​Транш для предприимчивых

505
Карлыгаш ИМАНБАЕВА

«При рассмотрении проектов банк готов предоставить приемлемые для предпринимателей условия финансирования, такие как невысокая ставка вознаграждения, срок кредитования до 7 лет (инвестпроекты), формирование индивидуального графика погашения с учетом бизнеса, льготный период погашения» – процитировано в сообщении высказывание председателя правления Банка ВТБ (Казахстан) Дмитрия Забелло.

В рамках реализации государственных программ, направленных на развитие малого и среднего бизнеса, Банк ВТБ (Казахстан) является участником Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020», Программы финансирования региональных приоритетных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства «Даму регионы III», а также Программы микрокредитования женского предпринимательства.

Как отметила пресс-служба финансового института, банк ориентирован на финансирование проектов, направленных на развитие регионов Казахстана. Среди приоритетных направлений – инновации в производстве, сельское хозяйство, женское предпринимательство и обрабатывающая промышленность.

В распространенном пресс-релизе указано, что по состоянию на 1 января 2016 года в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020» в портфеле банка наличествует 339 займов на сумму более 11,5 млрд тенге. Из них 37 займов выданы предпринимателям Алматы и Астаны, а 302 займа получили в регионах республики.

В части обусловленного размещения средств в рамках программ «Даму регионы III» и «Женское предпринимательство» на 1 января 2016 года в портфеле банка – 190 займов на сумму более 1,5 млрд тенге, из которых 15 займов освоены в Алматы и Астане и 175 – предпринимателями в регионах республики.Как сообщалось, ранее Банк ВТБ (Казахстан) успешно освоил средства фонда «Даму». Сотрудничество двух организаций длится с 2011 года. 

