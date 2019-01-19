Трансляция на Facebook помогла спасти девушку из плена в США В мире 3604

Похищенную Марджани Аквил (Marjani Aquil) - племянницу знаменитого американского рестлера Курта Энгла (Kurt Angle) удалось спасти из плена благодаря трансляции на Facebook Live, сообщает Lenta.ru.



По информации The New York Post, похитителем 16-летней девушки оказался ее бывший парень Джармейн Роджерс (Jermaine Rodgers). Он избил ее, посадил в машину и увез в неизвестном направлении. Во время поисков племянницы Курт Энгл опубликовал на Facebook пост, в котором просил предоставить любую информацию о ее местонахождении.



После этого анонимный источник сообщил полиции, что видел трансляцию Facebook Live с участием жертвы и ее похитителя. Благодаря полученной видеозаписи полиция смогла вычислить местонахождение Роджерса и Аквил.



После освобождения племянницы Энгл поблагодарил подписчиков за помощь. По его словам, "семья искренне благодарна" всем, кто поделился его постом и помог с поиском.



Роджерс уже обвинялся в похищении Аквил и удерживании ее в плену против воли в прошлом году. Девушка находилась в неволе четыре дня.

