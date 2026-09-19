Транснациональную группировку интернет-мошенников пресекли в Карагандинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Карагандинской области обеспечила участие в рассмотрении дела о деятельности транснациональной организованной группы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа региона

В условиях роста интернет - и телефонного мошенничества особую актуальность приобретает противодействие преступным схемам, в которых современные телекоммуникационные технологии используются для массовых мошеннических звонков гражданам.

Межрайонный суд по уголовным делам г. Астаны признал 24 подсудимых виновными и назначил наказания в виде 8 лет лишения свободы каждому.

Государственные обвинители прокуратуры Карагандинской области обеспечили всестороннее и объективное исследование доказательств.

Было установлено, что участники действовали согласованно, каждому была отведена определенная роль, а их действия координировались организаторами. Большинство участников прибыли в Казахстан из Российской Федерации. Отдельные лица по указанию организаторов выезжали в Россию за оборудованием.

Исполнителей преимущественно находили через Telegram. Им поручалось прибыть в определенный город, арендовать жильё, получить или доставить SIM-box, подключить оборудование к Интернету, установить SIM-карты казахстанских операторов и обеспечивать его бесперебойную работу. За эту работу участники получали денежное вознаграждение от 50 до 100 долларов США в сутки.

Ключевыми доказательствами стали переписки в Telegram, обнаруженные в телефонах осужденных. В них содержались инструкции по установке и обслуживанию оборудования, замене SIM-карт, выполнению заданий и предоставлению отчетов координаторам.

«Выяснилось, что через телефонные номера, подключенные к SIM-box, осуществлялись мошеннические звонки гражданам. Злоумышленники представлялись сотрудниками государственных органов, банков, АО «Казпочта» и других организаций, получали у граждан коды подтверждения, убеждали их оформлять кредиты и переводить деньги. Несмотря на отрицание подсудимыми своей вины, представленные прокуратурой доказательства подтвердили причастность подсудимых к организованной преступной деятельности. В настоящее время приговор не вступил в законную силу», – сказано в информации.

Там же добавили, что прокуратура Карагандинской области продолжает работу по противодействию транснациональной организованной преступности и мошенничеству с использованием современных телекоммуникационных технологий. Особое внимание уделяется пресечению преступных схем и защите имущественных прав граждан.