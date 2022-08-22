Транснациональная преступная группа наживалась на добыче полезных ископаемых в Казахстане

Комитет национальной безопасности РК пресек деятельность транснациональной преступной группы в составе граждан Казахстана и ближнего зарубежья, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Как рассказали в КНБ, в 2019-2021 годы на территории Акмолинской области эта преступная группа без специального разрешения уполномоченного органа добыла, переработала и реализовала более 233 тысяч тонн полезных ископаемых.

В результате незаконных действий членов преступной группы государству причинен особо крупный ущерб на сумму более 1,2 млрд тенге.

Дело направлено в суд, заключили в комитете.