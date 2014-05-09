За последние годы здесь возникло немало новых наукоемких секторов производства экспортной ориентации. Верная корпоративная стратегия холдинга «Казахстан инжиниринг» предопределила не только высокую динамику развития отечественной «оборонки», но и вывод активов компании на мировые рынки капитала. О достигнутых результатах и перспективах развития холдинга рассказал в интервью «КП» председатель правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» Болат СМАГУЛОВ.

– Болат Советович, ваша компания является интегратором и локомотивом оборонно-промышленного комплекса страны. В минувшем году были подведены итоги ее 10-летней деятельности. Каковы результаты?

– Президент Казахстана – Лидер нации Нурсултан Назарбаев всегда придавал огромное значение укреплению обороноспособности государства. Одним из приоритетов долгосрочной стратегии развития «Казахстан-2050» является установка на создание сильной, современной армии. Казалось бы, компании со столь небольшим стажем трудно справиться с такой ответственной миссией, как концентрация компетенций и аккумулирование активов отрасли и выполнение государственных оборонных заказов. Однако мы не только успешно решаем эту задачу, но и генерируем рост – сегодня доля холдинга в объеме государственного оборонного заказа составляет порядка 75%. И это не предел.

Компания «Казахстан инжиниринг» была создана в марте 2003 года с целью объединения нескольких военных заводов, акционерных обществ и организаций в единый отрас­левой холдинг. Сегодня в группу компаний входят 27 предприятий и организаций военно-промышленной и гражданской специализации, из которых 13 акционерных обществ и два ТОО – дочерние звенья компании. Географически эти предприятия расположены в Астане, Алматы, Петропавловске, Уральске, Семее, Кокшетау и Ерейментау. Общая численность работающих – более 6 тысяч человек.

Разнообразный перечень услуг и широкая линейка промышленной продукции позволяют компании в значительной мере обеспечивать потребности Минобороны, МЧС, МВД, КНБ и других ведомств РК. Холдинг проводит единую финансовую, производственную и технологическую политику на крупнейших машиностроительных предприятиях, осуществляет финансирование проектов развития за счет собственных средств и внешних инвестиций.

– Устойчивое финансовое положение компании всегда является важнейшим условием развития. Какова динамика роста активов вашего холдинга?

– По итогам двух предыдущих лет ведущие международные рейтинговые агентства Moody’s и Fitch Ratings присвоили нашей компании долгосрочные кредитные и инвестиционные рейтинги на уровне Ва2 и «ВВВ–». Эти агентства оценили прогноз компании как «стабильный», что позволило нам в декабре 2013 года осуществить размещение еврооблигаций на крупнейших международных фондовых площадках мира на сумму 200 миллионов долларов. Примечательно, что спрос превысил предложение более чем в 2 раза. Это свидетельствует о том, что наш потенциал признали за рубежом, иначе мы не смогли бы продать в Европе ни одной ценной бумаги.

Еще раньше, в 2012 году, мы вышли на внутренний рынок капитала (KASE) и привлекли порядка 14,3 миллиарда тенге инвестиций. На эту сумму были выпущены облигации со сроком обращения 3 года при ставке 7%. Это позволило снизить стоимость заемного капитала, привлекаемого нашими дочерними и зависимыми организациями у БВУ, ставки по которым достигали порядка 16%. При этом удалось в значительной мере снизить расходы по инвестиционным проектам. Хочу подчеркнуть, что среди отечественных машинострои­тельных предприятий «Казахстан инжиниринг» – единственная компания, получившая положительные международные рейтинги и прямой выход на крупнейшие фондовые рынки мира.

На сегодня мы централизовали привлечение заимствований, что обеспечивает необходимые благоприятные условия для финансирования предприятий. Это обеспечило рост инвестиций, за последние три года они выросли более чем в 18 раз. Благодаря этому доходы компании возросли в 8 раз. И если кризисный период 2009 года компания завершила с отрицательным результатом, то уже через год мы довели прибыль до 379 миллионов тенге. По итогам минувшего года этот показатель достиг 3,1 миллиарда тенге. В структуре доходов наибольшую долю – 56% – занимает специализированная продукция и продукция двойного назначения. Остальные позиции выглядят так: нефтегазовое оборудование – 16%, железнодорожное оборудование – 10%, прочая продукция, услуги и ТНП – 18%. За это же время активы компании выросли в 3 раза – с 25 миллиардов тенге до 74 миллиардов тенге в 2013 году.

– Какие меры позволили обеспечить подобную динамику?

– Прежде всего мы подтянули к международным стандартам методы корпоративного управления. Эту работу ставили на системную основу в течение нескольких лет и, как показывают оценки международных экспертов, добились определенных результатов. Например, согласно рейтингу компании Price Waterhouse Coopers, которая проводила диагностику корпоративного управления в группе ФНБ «Самрук-Казына», по данному показателю АО «НК «Казахстан инжиниринг» вышло в лидеры, показав самый высокий уровень роста – 18%. В целом наш показатель сложился в пределах 62,2% при запланированном уровне 55%.

В результате подобной «проверки на прочность» наиболее авторитетными рейтинговыми компаниями, мир становится для нас ближе и доступнее, как с точки зрения участия на мировых рынках капитала, так и в области технологического сотрудничества с зарубежными партнерами.

Среди компаний фонда «Сам­рук-Казына» мы входим в тройку лидеров и по корпоративной социальной ответственности. В 2013 году фондом «Центр социального партнерства» проводилось исследование рейтинга социальной стабильности предприятий ФНБ «Самрук-Казына», в результате КПД компании «Казахстан инжиниринг» составил 71%.

– А как обстоят дела с реализацией инвестпроектов и модернизацией производства?

– Мы уже не первый год успешно реализуем крупные инвестиционные проекты, в частности, в рамках реализации стратегии индустриально-инновационного развития. Первое – это проведение модернизации на предприятиях «Семей инжиниринг» и «Мунаймаш». Второе – открытие целого ряда новых совместных производств в таких секторах, как высокоточное приборостроение, радиоэлектроника, вертолетостроение и кораблестроение. В результате реальная экономика Казахстана пополнилась новыми наукоемкими отраслями производства, где, кстати, работают и молодые инженеры из числа выпускников программы «Болашак».

За счет новых производств и реализации перспективных совместных проектов с зарубежными партнерами доля компании в машиностроительной промышленности страны достигла 12%. При этом средний уровень зарплаты в холдинге составил порядка 120 тысяч тенге.

На наших предприятиях успешно освоены технологии сборки вертолетов «ЕС-145», производство военносторожевых и других кораблей с водоизмещением до 600 тонн, грузовых автомобилей КамАЗ, ­командно-штабных машин, компьютеров, бронежилетов, радиостанций тактического и оперативного звена, а также многих видов другой спецтехники и модернизация танков. Мы строим высокоманевренные и мобильные корабли, оснащая их современными ракетными установками. Осуществлена модернизация и расширено производство торпедных установок, предназначенных для оснащения флота наших стратегических партнеров. Полным ходом идет наладка линии по сборке беспилотных летательных аппаратов. На базе действующих предприятий разворачиваем выпуск новейших видов бронетехники. То есть спектр наших инвестпроектов гораздо шире того, что известно гражданам страны через публикации в СМИ.

Хочу подчеркнуть, что у нас ни одно предприятие не пользуется банковскими кредитами, поскольку в этом плане холдинг придерживается иной финансовой и инвестиционной стратегии.

– Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу публикаций о слабых сторонах «Еврокоптера» или проблемах СП «Казахстан Аселсан инжиниринг». Насколько верна эта информация?

– Мне нередко приходится объяс­нять, что вывод новых предприятий оборонного значения на производственную мощность – процесс многосложный и поэтапный. Обывателю кажется, что если проект запущен, то он сразу должен выдать на-гора свою продукцию. На деле все гораздо сложнее. Завод «Казахстан Аселсан инжиниринг» размещен на территории Индустриального парка СЭЗ «Астана новый город». Там уже налажено серийное производство приборов ночного видения, а также оптических и тепловизионных приборов. В текущем году на этом предприятии состоится запуск и технологической линии по производству инфракрасных линз. В перспективе завод планирует производить широкий спектр электронно-оптических приборов и электронных плат, применяемых в различных сферах деятельности, в том числе при технологическом оснащении подводных лодок и космических аппаратов. Информация о простое этого предприятия, мягко говоря, неверна. Турецкая компания «Аселсан» имеет один из самых узнаваемых мировых брендов в своей области. Ее продукция широко применяется даже в США. И вести речь о несостоятельности ее производства в Казахстане попросту некорректно.

Что касается вертолетов ­«ЕС-145», то на сегодня эта модель считается одной из лучших в мире в своем классе. Для наших условий эта машина подходит больше других аналогов. Другое дело – подготовка пилотов, способных управлять этими вертолетами. В этом плане мы уже ведем работу с нашими европейскими партнерами.

– Каковы перспективы развития компании «Казахстан инжиниринг»?

– Стратегия развития предполагает создание транснационального машиностроительного холдинга, который мог бы аккумулировать часть непрофильных активов ФНБ для усиления конкурентных преимуществ перед западными и российскими компаниями. В комплексе мер по модернизации предприятий оборонной отрасли предусматривается провести оптимизацию и комплексное перевооружение некоторых производств, а также расширение линейки продукции гражданского назначения.

В Послании Президента страны была поставлена задача по развитию инжиниринга. Казахстанская машиностроительная промышленность созрела для решения поставленной задачи: создавать в стране национальную генеральную подрядную компанию для крупных проектов, которая должна представлять отечественную промышленность, объединять и помогать реализовывать все функции по казахстанскому содержанию. Без сильного отечественного инжиниринга модернизация страны будет невозможна. Примечательно, что сегодня наша компания начинает входить в проекты нефтегазового и энергетического секторов, а также горнорудной и горно-шахтной промышленности. На очереди – немало перспективных проектов в сфере высоких технологий по таким направлениям, как кибертехнологии, робототехника и нанотехнологии. Актуальной остается и задача, связанная с необходимостью организации в Казахстане авиатехнического центра по ремонту, сборке и обслуживанию самолетов, вертолетов и беспилотников.

Аналогичное предприятие по ремонту танков, БТР, БМП и другой бронетехники у нас уже есть. Безусловно, для реализации всех планов и проектов необходимы финансовые ресурсы. Поэтому для улучшения инвестиционной привлекательности отрасли, по нашему мнению, необходимо освободить от НДС обороты по поставкам государству продукции военного и специального назначения. Это позволило бы снизить ее себестоимость и в значительной степени укрепить конкурентоспособность оборонной промышленности страны.

Беседовал Досжан НУРГАЛИЕВ