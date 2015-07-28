Транспорт для Печкина

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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
Сотрудники павлодарского филиала АО добавляют: среднестатистический почтальон региона за неделю обходит порядка 4 тыс. домов. Поэтому, чтобы облегчить их труд, ускорить доставку корреспонденции, в рамках мероприятий Года почтальо­на, объявленного АО «Казпочта», всех Печкиных обеспечат велосипедами. В Павлодарской области их получили уже 159 почтальонов, как в городах, так и в сельской местности.
Велосипеды, выкрашенные в фирменные цвета Казпочты, оснащены вместительными сумками из влагонепроницаемого материала для корреспонденции. Даже если в пути застанет дождь, газеты и журналы будут надежно защищены, их внешний вид не пострадает. Для багажа на велотранспорте определены специальные места с учетом поддержания баланса при движении и для удобства велосипедиста. Теперь внушительные килограммы ежедневной корреспонденции, которые раньше оттягивали руки почтальонов, практически не ощущаются. Значительно сократятся, конечно, и сроки доставки почты по адресам получателей.
Кроме служебного транспорта, почтальоны области получили переносные POS-терминалы. С помощью этого электронного устройства клиент сможет прямо на дому оплатить коммунальные услуги, пополнить баланс сотового оператора, погасить кредиты в банках. Почтальон проведет все необходимые операции и выдаст чек. Услуга осуществляется очень оперативно, в течение 15 минут деньги уже поступят на нужный клиенту счет. В дальнейшем планируется расширение спектра оказываемых POS-терминалом услуг.

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