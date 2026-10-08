Транспорт в режиме smart

Как отметил на одном из недавних заседаний Правительства министр транс­порта Нурлан Сауранбаев­, один из важнейших целевых показателей, стоящих перед отраслью, заключается в ускорении логистических процессов. К примеру, время прохождения грузового автотранспорта через пункты пропуска не должно превышать 30 минут.

– В связи с этим будем увеличивать объем перевозок, имею­щих цифровой паспорт. В текущем году этот показатель составляет 20 процентов, в 2027-м он должен достичь 60 процентов, в 2028-м – 80 процентов, – подчеркнул Нурлан Сауранбаев, добавив, что работа ведется в соответствии с планом. На особом контроле при этом находятся два крупных проекта – Smart Cargo и е-Көлік.

Платформа Smart Cargo объе­диняет 58 баз данных и обеспечивает отслеживание международных грузов с момента их отправления до даты прибытия. На пункте пропуска «Нұр жолы» уже запущен цифровой паспорт перевозки. Здесь вместо бумажного талона применяется единый QR-код.

На сегодняшний день оформ­лено более 11 тыс. таких паспортов, благодаря чему скорость пропуска грузов увеличилась на треть. При этом на направлении «Нұр жолы» – «Хоргос» время ожидания в очереди сократилось десятикратно.

Следующий шаг цифровизации отрасли – интеграция с другими платформами. Система е-Көлік представляет собой единую среду, объединяющую все цифровые решения в транс­портной сфере и работающую с применением искусственного интеллекта. Для ее обеспечения достоверными данными создана информационная база Smart Data Transport, к которой подключено девять источников. Планируется увеличить их чис­ло до 40.

Ожидается, что на основе полученных данных искусственный интеллект обеспечит стопроцентный анализ и мониторинг транспортной сети.

Параллельно Министерство транспорта последовательно переходит на цифровой формат во внутренней работе. В ведомстве обновлены серверы, создан единый ситуационно-аналитический центр по всем видам транспорта. Обращения граждан теперь обрабатываются с помощью искусственного интеллекта, при этом ответы формируются автоматически.

Срок рассмотрения обращений граждан сокращен с 15 до 3 рабочих дней (за исключением жалоб). Дальнейшая цель – сократить этот показатель до одного дня.

Масштабные изменения затрагивают и железнодорожную отрасль.

– В АО «НК «ҚТЖ» также проводится работа по формированию единой цифровой системы, полностью охватывающей грузовые и пассажирские перевозки, – доложил на заседании Правительства председатель правления компании Олжас Отыншиев.

По его словам, система включает в себя все процессы – от организации перевозок до управления движением поездов,­ доставки грузов и обслуживания пассажиров. Основная цель заключается не в том, чтобы ограничиваться цифро­визацией отдельных участков, а в том, чтобы объединить весь перевозочный процесс во взаи­мосвязанную единую систему.

Для обеспечения ее стабильной и бесперебойной работы на магистральной железнодорожной сети будет создана собственная сеть связи четвертого поколения (4G) КТЖ на базе технологии LTE-R. Беспроводная система обеспечит стабильную передачу данных для управления движением поездов, обеспечения безопасности и технического обслуживания.

Проект охватывает более 16 тыс. км магистральной сети. Установка около 2 800 базовых станций будет проведена в два этапа. Первый этап, который охватит железнодорожную линию ТрансКазахстан и маршрут Астана – Алматы, завершится в 2027 году. Это позволит повысить эффективность перевозочного процесса на 10–15%.

Еще один важный проект – «Smart Диагностика». Данная систе­ма позволяет заранее выявлять дефекты и риски на железной дороге и своевременно принимать необходимые меры. Диагностические комплексы автоматически сканируют железнодорожные пути прямо во время движения.

В качестве примера Олжас Отын­шиев привел случай, когда 3 октября текущего года в Карагандинской области был выявлен боковой износ головки рельса. Уровень изношенности составил 16,9 мм при допустимом пределе 15 мм. Если своевременно не провести ремонт рельса, то к маю 2027 года этот дефект мог бы дос­тичь критической отметки в 20 мм. В такой ситуации пришлось бы снижать скорость движения поездов до 40 км⁄ч или даже временно закрывать участок.

Заблаговременное выявление дефектов повышает уровень безо­пасности, позволяет минимизировать ограничения скорос­ти и эффективно планировать ремонтные работы в рамках обновления 11 тыс. км путей до 2029-го. Экономическая эффективность данного проекта до 2030 года оценивается в сумму свыше 100 млрд тенге.

Новшества затронули и проверку технического состояния вагонов, которая сегодня в основном выполняется специалистами вручную. Теперь эта работа переводится на автоматику.

С этой целью совместно с американской компанией Wabtec внедряется система интеллектуальной диагностики подвижного состава KinetiX. Камеры и технологии машинного зрения автоматически проверяют проходящий поезд, выявляя дефекты, и предварительно фиксируют вагоны, требующие технического осмотра.

– Уже известны результаты работы действующей системы в Астане: за восемь месяцев было продиагностировано 4,6 миллио­на осей, то есть более миллиона вагонов, – пояснил Олжас Отыншиев. – Выявлено свыше 17,6 тысячи дефектов, из которых 448 – критические.

Учитывая эти результаты, до конца первого полугодия 2027 года технология будет внедре­на еще на шести железнодорожных узлах – это Тобыл, Экибастуз, Достык, Алтынколь, Шалкар и Арыс. Данные точки были выбраны для максимального охвата основных грузопотоков и участков с высокой нагрузкой. В результате время технического осмотра поездов сократится на 30%, доля ручного труда снизится на 70%, расстояние безостановочного следования вагонов увеличится с 600 до 1 500 км.

Наконец, для повышения качества обслуживания и комфорта пассажиров завершены работы по обеспечению поездов Интернетом.­ На сегодняшний день более 1 500 вагонов в составе 108 поездов на 51 маршруте оборудованы спутниковой системой Starlink. Услугой ежегодно смогут пользоваться более 11 млн пассажиров.

В настоящее время совместно с компанией «Транстелеком» прорабатываются условия предоставления услуг Интернета. Пассажирам будут бесплатно предоставляться возможности обмена текстовыми сообщениями в мессенджерах Aitu, WhatsApp и Telegram, а также сервисная информация. В перспек­тиве на базе этой инфраструктуры нач­нется внедрение новых цифровых сервисов.