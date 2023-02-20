Транспортная прокуратура завела уголовное дело на руководство КТЖ
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Предварительный ущерб заявлен на сумму более 1,5 млрд тенге.
Антикоррупционной службой по городу Астана и Главной транспортной прокуратурой начато досудебное расследование по факту препятствования законной предпринимательской деятельности со стороны руководства АО «КТЖ», сообщает Kazpravda.kz.
Предварительный ущерб заявлен на сумму более 1,5 млрд тенге, отметили в пресс-службе.
Следствие ведется под руководством группы процессуальных прокуроров.
Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, добавили в Главной транспортной прокуратуре.