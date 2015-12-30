Транспортную систему Шымкента ждет ноу-хау

Фото с сайта uib.kz
В первом полугодии 2016 года жители и гости Шымкента будут оплачивать проезд в общественном транспорте не наличными, а с помощью электронных карт, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Otyrar.kz.
Руководство отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог уже приступило к разработке и внедрению данного новшества.
Внедрить систему безналичного расчета за проезд в общественном транспорте акимату Шымкента предложила южнокорейская компания "Корея смарт-карт". 15 января 2016 года в областной центр приедут корейские инвесторы для того, чтобы проанализировать возможность реализации этой идеи.
"Для транспортных компаний установка терминалов будет выгодна, так как доход каждого маршрута будет прозрачным. Трудностей с карточками также не будет. Инвесторы предлагают установить места для продажи карточек на остановках", – сказал заместитель начальника отдела пассажирского транспорта и автодорог города Шымкента Жаркын Байдуллаев.
Отметим, что в Алматы уже имеется аналогичная электронная система билетирования.