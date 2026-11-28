С 2019 года в Казахстане построено и отремонтировано 36,3 тыс. км автодорог, а за истекшее пятилетие проложено и модернизировано 5 тыс. км стальных магистралей. Итоги этого транспортно-инфраструктурного цикла, представленные Правительством и озвученные Главой государства 19 ноября 2026 года на пленарной сессии III Форума стратегических партнеров в Астане, отражают системную перестройку отечест­венной логистики. В 2025 году транзит через республику вырос на 18%, до 39,1 млн тонн, а к 2035 году его планируют довести до 100 млн тонн в год.

инфографика Натальи Ляликовой

Долгосрочные ориентиры развития транс­портной логистики Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил 3 августа текущего года в ходе телемоста при запуске новых автострад. Назвав дороги артериями экономики, Глава государства подчеркнул: Казахстан служит главным сухопутным мостом между странами Европы и Азии и принимает основную часть грузопотока, идущего с Востока на Запад, поэтому создание мощной и эффективной транспортной системы остается стратегичес­кой задачей.

– Наша цель – укрепить статус Казахстана как ключевого транзитного хаба Евразии, – заявил Президент, потребовав завершить все начатые проекты в срок, не позднее 2029 года.

В конце октября Касым-Жомарт Токаев также поручил усилить контроль над содержанием трасс и в 2027 году завершить реконструкцию всех автодорожных пунктов пропуска на границе.

Текущую динамику руководитель Правительства 15 октября оценил в Астане на VIII меж­дународном транспортно-логистичес­ком бизнес-форуме New Silk Way. В частности, Олжас Бектенов отметил рост транспорт­ного сектора респуб­лики за девять месяцев нынешнего года на 7,2% и призвал снимать административные барьеры через зеленые коридоры и принцип «единого окна».

При этом Правительство ужес­точило спрос за качество дорожно-строительных работ. В ходе поездки в Балхаш 8 октября Премьер-министр Олжас Бектенов напомнил ведомствам и акиматам о том, что Президент неоднократно поднимает вопрос модернизации региональной инфраструктуры, а центр выделяет необходимые средства. В этой связи потребовал от местной исполнительной власти строже следить за их целевым расходованием и качеством исполнения проектов, чтобы дороги областного и республиканского значения отвечали всем стандартам.

Для системного реформирования дорожно-строительного комплекса в октябре была соз­дана правительственная рабочая группа. Представляя 3 ноября коллективу Минтранс­порта заместителя Премьер-министра – министра транс­порта Асел Жанасову, Олжас Бектенов напомнил, что 2027-й объявлен Президентом Годом масштабного строительства, в том числе в части транспорт­ной инфраструктуры, а географическое положение респуб­лики обязывает максимально использовать ее потенциал. В следующем году намечена сдача в эксплуатацию ряда крупных проектов по всем направлениям транспортной отрасли. Необходимо обеспечить их своевременную и качественную реализацию.

Протяженность автодорог общего пользования в Казахстане составляет 95 тыс. км, включая 25 тыс. км республиканских. В 2026 году всеми видами работ охвачено свыше 11 тыс. км: 3,4 тыс. км республиканских трасс строят и реконструируют, на 5 тыс. км – ведут капитальный и средний ремонт, еще 2,4 тыс. км обновляют на местной сети.

Приоритет местных направлений был озвучен на одном из заседаний Правительства, в ходе которого стало известно, что охват ремонтными работами региональных автодорог увеличится пятикратно. В результате чего нормативное состояние 32 тыс. км дорог местного значения планируется довести до 95%.

Заметным событием нынешней осени стало завершение реконструкции 400-километровой трассы Кызылорда – Жезказган. Движение по заключительному, 208-километровому участку в области Улытау открыли 23 нояб­ря: дорожники уложили здесь 1,3 млн тонн асфальтобетона и возвели четыре моста. Комментируя запуск магистрали, Асел Жанасова назвала проект конкретным воплощением президентских поручений по развитию транс­портной инфраструктуры. По ее словам, вместе с марш­рутами Кызылорда – Актобе, Караганда – Жезказган и направлением Арал – Каспий она формирует единую современную сеть, соединяющую юг, центр и запад страны.

В связке с автотрассами модернизируется железнодорожный комплекс. По программе 2023–2029 годов предстоит отремонтировать 11 тыс. км пути, и за первые три года график удалось опередить: вместо запланированных 4 353 км обновили 4 448 км. По данным Минтранс­порта на 17 ноября 2026 года, в текущем сезоне отремонтировано 1 506 км полотна из намеченных 1 577 км.

Национальный оператор «Қазақстан темір жолы» еще 5 ноября досрочно закрыл годовой план капитального ремонта, приведя в порядок 572,7 км стальных магистралей в северном, южном и западном регио­нах республики.

Проведенные работы дали ощутимый прак­тический эффект – скорость движения пассажирских поездов выросла на участках общей протяженностью 2,9 тыс. км. В 2027 году очередным крупным проектом станет поэтапная модернизация участка Тобол – Карталы. Последовательное развитие автомобильных и железнодорожных путей связывает регионы Казахстана надежной внутренней логистикой, закрепляя за страной позиции страны – лидера евразийских грузоперевозок.