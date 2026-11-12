Транспортные артерии экономики

В текущем году в области проводится ремонт 376 км автодорог на общую сумму 97,3 млрд тенге.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Усиливая транзитный потенциал

В ближайшие дни будет полностью завершен масштабный проект по реконструкции автодороги Подстепное – Федоровка – граница РФ. Движение по этой оживленной автостраде респуб­ликанского значения было открыто накануне нынешнего Дня республики. Событие – знаковое для региона. Дорога строилась еще в 1970–1980 годы, и с тех пор капитальный ремонт ее ни разу не проводили.

Об интенсивности ее использования говорит тот факт, что автомагистраль, проходя по территории двух районов, обеспечивает транспортную связь областного центра и крупнейшего Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения в Аксае, служит важным транзитным коридором в направлении России.

Масштабный проект пре­д­усматривал реконструкцию 144 км дороги, которая была поделена на четыре участка. Чтобы снизить нагрузку на рес­публиканский бюджет и выполнить часть работ за счет социальных отчислений консорциума КПО Б.В., разрабатывающего мес­торождение, два из них временно передали на баланс областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог. В 2021 году на этих двух участках начались работы, заказчиком которых высту­пило АО «НК «ҚазАвтоЖол». Реконструкция 108–144 км дороги завершилась в конце прошлого года. Участок 0–36 км принят в эксплуатацию в июле нынешнего.

Дорожное движение на 36–72 км и 72–108 км, приведенных в порядок в рамках социальных и инфраструктурных проектов за счет средств КПО Б.В., в настоящее время открыто по всей трассе. Рабочие подрядных организаций обустраивают обочины и съезды, наносят разметку, устанавливают дорожные знаки и ограждения.

Как отметили в областном управлении пассажирского транс­порта и автомобильных дорог, срывов графика работ по проекту не допущено, со стороны надзорных организаций нареканий по качеству нет.

В нынешнем Послании народу Глава государства Касым-Жомарт Токаев напомнил, что «без качест­венных дорог с современной придорожной инфраструктурой обслуживания Казахстан не может претендовать на статус глобальной транзитной магист­рали или Евразийского транс­портно-логистического узла».

Западный Казахстан, гранича с пятью областями Российской Федерации, является западными воротами республики. А потому развитие транспортно-логистического потенциала – в числе ключевых направлений социально-экономической политики региона. В настоящее время общая протяженность автомобильных дорог области составляет 6 078 км, из них дорог республиканского значения – 1 364 км.

– На начало текущего года в нормативном состоянии находятся 98 процентов автотрасс республиканского значения. Для дорог местного значения данный показатель достигает 60 процентов. За прошлый год он вырос на четыре процента, и это хорошая динамика для нашего региона, – говорит руководитель отдела эксплуатации и ремонта автомобильных дорог областного управления ПТиАД Бекжан Тукжанов.

По его словам, с 2023 года на дорогах республиканского значения осуществляется 11 проектов – работами охвачены 396 км. Завершено устройство асфальтобетонного покрытия на 784 км трасс местного значения. В том числе отремонтированы подъездные пути к 59 сельским населенным пунктам. За этот период на строительство, реконструкцию и ремонт 160 км дорог областного центра направлено 19 млрд тенге.

Внимание – местным магистралям

В текущем году в области проводится ремонт 376 км автодорог на общую сумму 97,3 млрд тенге. Из них 236 км – дороги республиканского, 97 км – местного значения, 20,6 км – внут­рипоселковых и 22,3 км – внут­ригородских. На сегодня завершены работы на 343 км магистралей.

Как отмечают в управлении, темпы дорожных работ мог­ли быть значительно выше. В случае полного финансирования компании-подрядчики уже в нынешнем году завершили бы реконструкцию дорог областного значения: Чапаево – Жангала – Сайхин, Бурлин – Аксай – Жимпиты, Барбастау – Акжаик – Индер.

Ждут финансирования и другие не менее важные объекты. Прошла экспертизу проект­но-сметная документация на строи­тельство трех мостов через реки Калдыгайты, Жаксыбай у поселка Коржын Каратобинского района и через реку Утва на автодороге Ардак – Актау Чингирлауского района.

Требуют незамедлительной реконструкции переправы через реки Чижа-1 и Чижа-2 автодороги Таскала – Аккурай – Болашак – гр. РФ Таскалинского райо­на. Экспертиза ПСД по этим проектам также проведена.

Выступая на заседании актива области, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Марат Куаншалиев отметил, что в ближайшие три года приоритет будет отдан ремонту автомобильных дорог местного значения, улучшению транспорт­ного сообщения между населенными пунктами и обеспечению доступ­ности отдаленных сел.

На ремонт автодорог областного и районного значения в 2027–2029 годах предусмотрено выделить 175,5 млрд тенге. На эти средства планируется отремонтировать 901 км дорог. На развитие улично-дорожной сети населенных пунктов облас­ти, ремонт 396 км улиц будет нап­равлено 96,9 млрд тенге.

Планомерно развивается внут­ригородская транспортная инф­раструктура. В Уральске начато строительство четырехполосной автомобильной дороги протяженностью 4,45 км с мостовым переходом через реку Чаган. Общая стоимость проекта – 35,8 млрд тенге. Ввод объекта в строй позволит серьезно разгрузить действующие магистрали и улучшит транспорт­ное сообщение между микрорайо­нами областного центра.

В рамках поручений Президента предусмотрено претворение в жизнь еще двух важных инфраструктурных проектов на общую сумму 127,5 млрд тенге. Строительство мостового перехода предусматривает возведение моста через реку Урал и пойменного моста. Второй проект – строительство объездной дороги в юго-западной части Уральска протяженностью 34 км. В рамках него будут сооружены мосты и железнодорожный переезд через реки Деркул и Крутенькую.

Эти инициативы позволят вывести движение транзитного и грузового транспорта за пределы города, снизить транспортную нагрузку на городские улицы и повысить безопасность дорожного движения.

В развитии транзитного потенциала региона важное значение имеет модернизация автомобильных пунктов пропуска на государственной границе. В 2025 году началась реконструкция АПП «Сырым». В настоящее время продолжаются строительно-монтажные работы по первому пусковому комплексу проекта. Параллельно ведутся строительно-монтажные работы и разработка проектно-сметной документации на АПП «Аксай», а также идет подготовка ПСД для пунктов пропуска «Таскала», «Шаган», «Жанибек» и «Орда».

Модернизация АПП повысит их пропускную способность и упростит процедуры пересечения границы. Что также послужит развитию международных грузоперевозок, повышению привлекательности логистичес­ких маршрутов и укреплению экономики области в целом.