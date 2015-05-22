Транспортные коридоры – драйверы экономического роста

Поэтому Елбасы выдвигает на новом этапе развития страны создание беспрецедентного мультимодального транспортного коридора «Евразийский трансконтинентальный транспортный коридор». Он позволит в будущем осуществлять беспрепятственный транзит грузов из Азии в Европу. На этом пути Актюбинскому регио­ну отводится, безусловно, большое стратегическое значение, который по своему географическому положению находится на стыке Европы и Азии и является важным связующим транзитным пунктом. И не случайно через область за последние годы были проложены дорожные ветки международного значения.Только за прошедшие 10 лет по региону реализованы проекты по развитию дорог на сумму 101 млрд тенге. В результате освоения этих средств подлежали реконструкции и реабилитации 1 063 км, или 56% от общей сети дорог республиканского значения. Область одной из первых завершила в прошлом году строительство участка международного коридора Западная Европа – Западный Китай, начиная с границы Кызылординской области через Карабутак, Актобе, Северный обход города, Мартук и выходом на Оренбург протяженностью 619 км. В 2004–2006 годах реализован проект реабилитации а/д Карабутак – Комсомольское – граница Костанайской области протяженностью 231 км. В прошлом году была завершена реконструкция участка Уральск – Актобе протяженностью 197 км, который входит в транзитный коридор граница Узбекистана – Шымкент – Кызылорда – Актобе – Уральск – граница РФ.Масштабное развитие транспортно-логистической инфраструктуры всей страны – это, по сути, революционный подход к решению многих вопросов в дорожной отрасли. И не только. Как сказал Президент, «где нет комфортных и качественных дорог – нет ни развитой конкурентоспособной промышленной базы, ни перспективных научных технологий, ни высокого уровня жизни населения. Если не научимся строить хорошие дороги, то не достигнем ни одной из наших стратегических целей. Поэтому надо приступить к масштабному проекту развития автодорожной инфраструктуры».По нашей области в рамках реализации конкретных шагов, выдвинутых Президентом, в текущем году станет приоритетным еще один крупный автодорожный проект Астана – Актобе – Атырау. Эта ветка также имеет огромное стратегическое значение как для региона, так и для всей страны. Автодорога Актобе – Атырау – граница РФ (на Астрахань) является частью транзитного коридора Баку – Астрахань – Атырау – Актобе – Актау – граница Туркменистана, который связывает Казахстан на западе с Азербайджаном и Европой, на севере – с Россией, на юге через Иран – со странами Персидского залива, а также с Узбекистаном и Турк­менистаном – на юго-востоке и юге. Поэтому реконструкция этого важного транспортного узла для Западного Казахстана является первостепенной задачей. Протяженность дороги по территории Казах­стана составляет 871 км, в том числе в Актюбинской области 319 км.Положительным моментом в реализации этого проек­та является то, что дорога будет присоединена к трансконтинентальному коридору Западная Европа – Западный Китай.