Свежий выпуск
Транспортные коридоры Евразии
Досжан НУРГАЛИЕВ
С приветственным словом к участникам конференции обратился заместитель руководителя Администрации Президента РК Баглан Майлыбаев. В своем выступлении он отметил, что программа «Нұрлы жол», как драйвер экономического развития Казахстана на современном этапе, включает в себя масштабные проекты транзитно-транспортной инфраструктуры, в рамках которых будут открыты новые трансконтинентальные маршруты, такие как Западная Европа – Западный Китай, Казахстан – Туркменистан – Иран, железнодорожные ветки Жезказган – Бейнеу и Аркалык – Шубарколь.
– С завершением строительства железнодорожно-паромного комп­лекса в порту Курык для Каспийского регио­на в целом и Казахстана в частности откроются новые возможности для активизации торгово-экономических отношений в этом транзитно-транспортном секторе, – отметил Б. Майлыбаев.
Встреча экспертов, организованная Казахстанским институтом стратегических исследований (КИСИ), стала продолжением дискуссий экспертов, ученых и практиков, посвященных актуальным вопросам взаимодействия РК и стран Евразии по развитию транспортных коридоров как в рамках проекта Шелкового пути, так и концепции экономической политики «Нұрлы жол».
В современных условиях для стран Евразии, объединенных некогда историческими транзитными узами Шелкового пути, становится очевидным, что их дальнейшее экономическое процветание во многом зависит от переноса основной массы трансконтинентальных грузопотоков с морских транзитных линий на сухопутные маршруты. Подобная необходимость обусловлена стремлением стран Центральной Евразии преодолеть проблему относительной периферийности, что характерно если и не для самих стран в целом, то для их отельных регионов. Условно, данный региональный круг включает в себя Западную и Центральную Сибирь, Казахстан, страны Центральной Азии, Иран, Монголию и западные области Китая. Другой вопрос – создание экономически стабильного ландшафта региона, когда вокруг нескольких транспортно-логистических артерий происходило бы соразмерное развитие экономики целого ряда стран.
Говоря об экономических параметрах казахстанских транзитных маршрутов, вице-президент АО «Қазақстан темір жолы» Бауыржан Урынбасаров сообщил, что к 2020 году общий грузопоток по железнодорожным маршрутам Казахстана увеличится еще на 10 млн. тонн.
– Сегодня этот грузопоток складывается в объеме 117 миллионов тонн. При этом 90% от приходится на морской транспорт, – сказал вице-президент КТЖ.
Он также отметил, что привлечение транзитного грузопотока через территорию Казахстана требует формирования развитой национальной транспортно-логистической инфраструктуры и ее интеграцию в международную транспортную систему. В связи с этим КТЖ реализует масштабную программу до 2020 года общим объемом инвестиций более 36 млрд. долларов, включающую в себя реализацию крупных инвестиционных проектов, направленных на снятие инфраструктурных ограничений, а также наращивание компетенций, позволяющих предоставить конкурентоспособный сервис и увеличить объемы перевозок.
– Уже сегодня в целях увеличения транспортно-транзитного потенциала сухопутных транспортных коридоров Казахстан и Китай создали железнодорожную логистическую инфраструктуру двух пограничных переходов, которые позволяют обеспечить перевозки в объеме свыше 140 миллионов тонн, – пояснил Б. Урынбасаров.
Зарубежные эксперты едины в том, что у Казахстана имеется достаточный потенциал для того, чтобы стать ключевым транспортным хабом Евразии. В силу географического положения республика выступает в качестве ключевого транзитного узла между Европой и Азией. С учетом того, что на сегодня Казахстаном построено порядка 2,5 тысячи железных дорог, значительная часть которых возведена за последние 5–6 лет, в перспективах республики как транзитного перекрестка региона, у экспертов нет сомнений. А что касается геополитических аспектов транспортного хаба Евразии, то, как отметил директор Аналитического центра МГИМО Андрей Казанцев, в этом плане все вопросы отпадут, если взаимоувязывать локальные проекты каждой страны в единую интегрированную систему.
– На сегодня геополитические противоречия стран связаны с тем, что каждый из игроков здесь продвигает свой проект как эксклюзивный вариант. Безусловно, это порождает разногласия, что не способствует реализации главной коллективной задачи – переноса основного транспортного маршрута с южного морского пути на континентальную сушу. В связи с этим нужно рассматривать каждый проект в качестве дополнительного маршрута, усиливающего общую интегрированную сеть транзитных коридоров, – считает российский эксперт.
Согласно мнению директора Центра стратегических исследований (Турция) Али Усула, дальнейшая интеграция экономики, торговли и транспорта стран Центральной Евразии будет способствовать процветанию и укреплению мира в регионе. Сейчас Турция понимает значимость среднего и центрального транзитного коридора в дополнение к существующему северному и южному коридору. При этом всякий путь, ведущий к расширению рынков и открывающий для стран региона новые возможности для роста, должен восприниматься в качестве дополнения, а не альтернативы.
В дискуссиях конференции выступили также заместитель директора Пекинского Института Восточной Европы, России и Центральной Азии, профессор Сунь Ли и главный научный сотрудник КИСИ РК Константин Сыроежкин.
В целом конференция стала еще одним акцентом в международном диалоге относительно транспортных коридоров, ведущих на крупнейшие рынки континента. При этом была подчеркнута роль Казахстана как государства, чье стремление по преодолению территориальной замкнутости за счет региональной транзитно-транспортной интеграции достойно восхищения.

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