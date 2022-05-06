Транспортные полицейские Казахстана в канун праздников усилят меры безопасности

С 7 по 10 мая текущего года личный состав Департамента полиции на транспорте будет переведен на усиленный вариант несения службы, в целях обеспечения правопорядка и безопасности на железно дорожных и аэровокзалах страны, а также в пассажирских поездах, в период празднования «Дня защитника Отечества» и «Дня победы». Об этом сообщил начальник Департамента Онал Бекиев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

По его словам, в праздничные дни пассажиропоток на объектах авиа и железнодорожного транспорта увеличивается в два раза. В связи с этим, транспортными полицейскими проводится комплекс мероприятий по обеспечению правопорядка, безопасности и спокойствия граждан, а также предупреждению правонарушений и преступлений.

Бекиев также отметил, что в рамках данной отработки усилится охрана важных и особо важных объектов, специальных учреждений, а также административных зданий и помещений и объектов жизнеобеспечения.

"В охране общественного порядка и обеспечения безопасности пассажиров прибывающих на авиа и железнодорожном транспорте в сутки задействовано более 1000 сотрудников Департамента. Установлено дежурство ответственных должностных лиц из числа руководящего состава", - резюмировал глава ведомства.

Также он добавил, что сотрудниками Центра кинологической службы со служебно-розыскными собаками на постоянной основе отрабатываются перроны, все багажные отделения на вокзалах и в аэропортах, камеры хранения и залы ожидания.

Транспортная полиция призывает граждан соблюдать и поддерживать общественный порядок и быть внимательными к сохранности своего имущества.