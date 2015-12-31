Таким образом руководство АО отметило весомый вклад североказахстанских связистов в реализацию программы транс­формации – процесса длительного и сложного, направленного на изменение деятельности структуры как по форме, так и по содержанию. Может, когда-нибудь это и произойдет, но пока никакие, даже суперсовременные средства связи не в состоянии полностью заменить старую добрую почту.

В настоящее время СКОФ обслуживает 700 населенных пунктов, практически все – в сельской местности. В соответствии со сложившимися реалиями связисты идут по пути расширения сферы оказываемых ими услуг с упором на качество. Кроме традиционной доставки корреспонденции и посылок (тоже, кстати, поставленной на современный лад), узлы почтовой связи взяли на себя выплату пенсий, пособий, зарплаты, расчетно-кассовое обслуживание, услуги интернет-банкинга, по обмену валюты и т. д. и т. п. – вплоть до реализации железнодорожных билетов. Все делается ради принципа соответствия предложения спросу населения, постоянно растущему (так, в трех сельских отделениях нынче предоставляется 26 видов государственных услуг ЦОНа). Сегодня финансовые услуги североказахстанских почтовиков на одного жителя превышают среднереспубликанский показатель по областям в полтора раза. Отсюда – стабильно высокие доходы, выросшие в последнее время в 10 раз.

Новый транспорт, распределенный в основном по районным узлам связи, поможет коллективу трудиться еще уверенней. Ключи от машин руководителям РУСов вручил аким СКО Ерик Султанов, показав тем самым, какое большое значение имеет их работа для дальнейшего развития региона.