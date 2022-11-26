Транспортный коллапс из-за метели: на автомобиле Кунг спасатели эвакуируют казахстанцев

Фото: пресс-служба МЧС РК

Около 60 человек эвакуировано на участках дорог, закрытых из-за погодных условий, передает Kazpravda со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Спасатели проводят патрулирование на участках, где наблюдается скопление автотранспорта. В настоящее время из-за метели – плохая видимость.

В Абайской области наблюдается скопление на 92 км автородоги Таскескен-Бахты, около 107 ед. машин (50 грузовых, 55 легковых и 2 автобуса). Силами спасателей и техники ДЧС на автомобиле Кунг проводится патрулирование.

Порядка 60 человек согласились на эвакуацию и будут доставлены спасателями в ближайший населенный пункт в 4 км, где подготовлено 2 пункта эвакуации.

После улучшения погодных условий дорожные службы проведут расчистку автодороги.

Жетысуская область - скопление машин на 480 км автодороги "Алматы-Оскемен". (Около 70 единиц техники - все грузовые).

От эвакуации люди отказываются.

Силами дорожных служб проводятся работы по подсыпке инертными материалами дорожного полотна. В ближайшем населенном пункте в 5 км также подготовлены пункты эвакуации.

МЧС напоминает, что выезжать в дорогу при плохих погодных условиях опасно и просит казахстанцев воздержаться от дальней дороги.