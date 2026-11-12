Трансжиры в кондитерских изделиях будут определять по новому стандарту

Потребительский рынок
Айман Аманжолова
корреспондент

В Казахстане утвердили единый метод определения содержания трансжиров в готовых кондитерских изделиях и полуфабрикатах, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

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Новый национальный стандарт действует с 1 ноября 2026 года и повышает точность оценки безопасности продукции. Сейчас для определения содержания трансизомеров жирных кислот применяют ГОСТ 31754-2012.

Он распространяется на масложировую продукцию и сырье для производства продуктов питания. При этом стандартизованного метода для проверки готовых кондитерских изделий, включая сахаристые и мучные, не было.

Этот пробел восполнит СТ РК 4052-2026«Изделия кондитерские. Метод определения массовой доли трансизомеров ненасыщенных жирных кислот». Документ установит единые правила проведения измерений и обработки результатов лабораторных исследований.

«Применение стандарта поможет повысить эффективность государственного санитарно-эпидемиологического контроля, в том числе при проверке импортной продукции. Единый метод позволит более объективно оценивать безопасность кондитерских изделий на казахстанском рынке и будет способствовать защите здоровья потребителей», - отметила председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Жанна Есенбекова.

Документ разработан в рамках Национального плана стандартизации на 2026 год с учетом требований ГОСТ Р 54687-2011, посвященного определению трансизомеров жирных кислот в кондитерских изделиях. Новый стандарт взаимосвязан с техническими регламентами Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 024/2011.

Документ разработан КазСтандартом и утвержден Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК.

#Казахстан #стандарт #трансжиры

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