Транзит без нарушений Свежий выпуск 425 Ибрай ТЛЕУГАЛЕЕВ, главный транспортный прокурор РК

В первую очередь это связано с расширением состава и границ ЕАЭС, завершением переговорного процесса и вступлением Казахстана во Всемирную торговую организацию, что, без сомнения, усиливает транзитный потенциал нашей страны во внешнеторговых отношениях.

Поэтому в минувшем полугодии основные усилия ГТП были нацелены на обеспечение безопас­ности на транспорте, защиту прав граждан, интересов общества и государства. Всего транспортной прокуратурой за 6 месяцев 2015 года выявлено 31 407 нарушений законности, внесено 991 представление, 99 предписаний, 398 протестов, дано 223 разъяснения закона, объявлено 75 предостережений.

Привлечено к дисциплинарной ответственности 1 799 лиц, административной – 1 381, материальной – 135. Удовлетворено судом 26 исков по гражданским делам, в результате которых признаны недействительными договоры на сумму 5,2 млрд тенге (отметим, что во всех случаях речь идет о бюджетных средствах).

На железнодорожном транспорте по итогам проверок и выявленных нарушений законодательства, направленного на обеспечение безопасности, внесено 79 представлений об устранении нарушений, 29 предписаний, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 656 лиц, к административной – 43. По актам транспорт­ных прокуроров приостановлена эксплуатация 5 единиц подвижного состава, одного станционного железнодорожного пути.

Целенаправленная работа во взаи­модействии с уполномоченным органом и национальным перевозчиком позволила исключить факты сходов и крушений на железнодорожных магистралях вагонов по причине излома боковых рам. Проводится работа по подготовке актуальных нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы безопасности на железной дороге.

На воздушном транспорте по итогам проведенных проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности внесено 16 представлений об устранении нарушений законности, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 37 лиц, административной – 11.

По итогам проверок соблюдения законодательства, направленного на обеспечение безопасности на трубопроводном транспорте, внесено 20 представлений, к административной ответственности привлечены 16 лиц, к дисциплинарной – 8. В доход государства взыскано более 790 млн тенге, а также административных штрафов на сумму 45,2 млн тенге. Начато 2 досудебных расследования.

Одна из проблем на транспорте – его отрицательное техногенное воздействие на природную среду, в том числе выбросы в атмосферу вредных веществ, загрязнение поч­вы и размещение твердо-бытовых отходов в нарушение установленных требований. В этой сфере по актам надзора к дисциплинарной ответственности привлечены 17 лиц, к административной – 63. В госбюджет возмещено 115,5 млн тенге, взыскано 87,5 млн тенге административных штрафов.

К примеру, выявлены факты осуществления сверхнормативных выбросов в окружающую среду АО «Локомотив», в результате чего государству причинен ущерб в размере 35,7 млн тенге, который взыскан в полном объеме. Кроме того, с АО «Локомотив» взыскан адмштраф – более 28 млн тенге.

Была активизирована деятельность транспортной прокуратуры и по иным приоритетным направлениям. По актам прокуроров защищены права 38 372 лиц, 3 353 работникам предприятий транспорта выплачена задолженность по заработной плате на сумму 256 млн тенге.

Проверками в деятельности территориальных инспекций труда выявлены нарушения законодательства о труде, о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц, о государственном контроле и надзоре, административного законодательства, а также факты укрытия от учета несчастных случаев. Прокурорами обеспечена защита прав 1 776 субъектов бизнеса, предотвращены незаконные проверки контролирующих органов в отношении 855 предпринимателей, отменено 787 незаконных актов уполномоченных госорганов.

К примеру, по протесту прокуратуры отменено незаконное поручение Комитета транспорта МИР РК, адресованное в территориальные ИТК о проведении проверки в деятельности 848 ветвевладельцев при отсутствии оснований, предусмотренных Законом «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан».

По представлению прокуратуры Комитетом транспорта отменено более 700 актов о привлечении автоперевозчиков к адмответственности за превышение весовых параметров автотранспортных средств.

Значительные усилия были направлены на защиту экономических интересов государства. Актами надзора реально возмещен ущерб на сумму 6,5 млрд, из них в госбюджет – 6,2 млрд тенге, взыскано административных штрафов на сумму 88,8 млн тенге. Так, по представлению ГТП Комитетом госдоходов МФ РК с контрагентов предприятий транспортной сферы в госбюджет взыскано 2,7 млрд тенге. Аналогично, по представлению Семиреченской транспортной прокуратуры ДГД по Алматы с контрагентов АО «НГСК КазСтройСервис» и ТОО «ЧПП (Казахстан)» в госбюджет взыскано 596 млн тенге.

В таможенной сфере по актам транспортных прокуроров в госбюджет возмещено 1,6 млрд тенге, удовлетворено 8 исков об обращении предметов контрабанды в доход государства.

Установлены факты незаконного экспорта 192,7 тыс. тонн сырой нефти стоимостью 22,7 млрд тенге. Эти нарушения допущены 13 участниками внешнеэкономической деятельности, не являющимися производителями «черного золота» и не подтвердившими законность происхождения этого углеводородного сырья, а также не включенными в график транспортировки нефти. По указанным фактам проводится досудебное расследование.

Большое внимание уделяется и надзору за соблюдением антикоррупционного законодательства. К примеру, осужден сотрудник Жамбылской территориальной инспекции Комитета ветеринарного контро­ля и надзора, который незаконно выдал участнику ВЭД документы о проверке контрабандного груза.

Дальнейшая работа по всем направлениям надзорной деятельности будет способствовать повышению качества обслуживания пассажиров, защите их прав и законных интересов, безопасности на транспорте, соблюдению законности и правопорядка в данной сфере.



