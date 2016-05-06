​Транзит приносит доход

Объем транзитных контейнерных перевозок по трансконтинентальному маршруту через территорию Казахстана за январь – апрель 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 205%. Это позволило компании увеличить валютные доходы в швейцарских франках и добиться положительного финансового результата, сообщает пресс-служба АО «НК «Казахстан темир жолы».

Чистая прибыль компании за 4 месяца нынешнего года составила 32,6 млрд тенге.

В целях погашения 10-летних еврооблигаций, привлеченных в 2006 году в сумме 350 млн долларов, компания произвела оплату всей денежной суммы эмитенту – Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V. – для дальнейшего погашения держателям еврооблигаций.

Своевременное и полное исполнение обязательств перед кредиторами подтвердило статус АО «НК «КТЖ» в качестве заемщика со стабильной бизнес-стратегией, который подтвержден следую­щими кредитными рейтингами международных рейтинговых агентств: Moody’s – Baa3; Fitch – BBB; S&P – BB.