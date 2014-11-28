Транзитные коридоры энергобезопасности Досжан НУРГАЛИЕВ

В ходе Астанинской сессии участники ознакомились и с предложениями Казахстана по модернизации Договора Энергетической хартии, регулирующего международные отношения в сфере энергетики.



Напомним, что Казахстан на 25-й сессии Конференции по Энергетической хартии выступает в качестве страны-председателя, поскольку республика обладает этим полномочием на период 2014 года. Данное решение было принято на предыдущей сессии конференции, проходившей в столице Кипра Никосии. Как известно, на 24-й сессии в Никосии была одобрена новая система председательства в этой организации, согласно которой начиная с 2014 года государства призваны поочередно возглавлять конференцию в течение одного года.



Символично, что именно Казахстану выпала честь начать точку отсчета в новой системе председательства в Энергетической хартии.

Приоритеты казахстанского председательства включают инвестиции в развитие энергетического сектора, транзитную и торговую системы. Кроме того, Казахстаном актуализируют­ся вопросы повышения глобальной энергетической безопасности, важнейшим условием которой является кардинальное развитие транзитных коридоров. При этом ключевые инициативы страны, связанные с модернизацией Договора Энергетической хартии, содержат предложения по внедрению добровольного механизма разрешения споров в досудебном порядке, а также идею создания должности "омбудсмена" по защите инвестиций в энергетическом секторе.



Выступая в официальной час­ти мероп­риятия на тему "Развитие транзитных коридоров – ключ к глобальной энергетической безопаснос­ти", Премьер-Министр РК Карим Масимов отметил:



– Мы считаем, что разработка эффективных энергетических рынков создает новые перспективы роста для всех участников, включая производство, транспортировку и потребителей энергии. Казахстан как связующий мост между Востоком и Западом играет важную роль в глобальных энергетических цепочках. Сегодня мы стремимся к тому, чтобы диверсифицировать марш­руты поставок энергии.

Карим Масимов подчеркнул важную роль Договора Энергетической хартии, а также самой организации в обеспечении глобальной энергетической безо­пасности и стабильности на мировых рынках энергоресурсов.



В итоге своего выступления глава Правительства сделал акцент на том, что ресурсный потенциал Казахстана предопределяет перспективу вхождения страны в десятку мировых производителей энергоресурсов, в том числе по добыче природного и сланцевого газа.



Обуславливая значимую роль Казахстана в этих процессах, министр энергетики РК Владимир Школьник напомнил участникам сессии, что республика обладает уникальными запасами угля, урана, нефти и природного газа, владеет емким потенциалом в гидроэнергетике, в том числе в сфере возобновляемых источников энергии. Совокупный объем извлекаемых базовых топ­ливных ресурсов Казахстана (нефть, газ, уголь и уран) составляет порядка 35 млрд тонн нефтяного эквивалента. Текущий годовой объем производства первичных энергоресурсов достигает 400 млн тонн.



– При этом внутреннее потребление страны не превышает 60 миллионов тонн, что делает Казахстан энергоизбыточным и крупнейшим экспортером энергоресурсов в различные страны мира, – отметил Владимир Школьник.



Говоря о тенденциях и перспективах развития альтернативной энергетики, генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Аднан З. Амин отметил, что сегодня принципы генерации энергии на основе возобновляемых источников кардинально меняются и становятся все дешевле на каждом этапе своей поступательной эволюции. При этом растут и инвестиции в эту сферу. На сегодня общий объем инвестиций, направляемых ежегодно в сектор возобновляемых источников энергии (ВИЭ), составляет порядка $250 млрд, что в 5 раз больше, чем в прежние годы.



– В ближайшее время рынок облигаций ВИЭ достигнет 100 миллиардов долларов, что будет служить основой для активной реализации проектов в этой области. В этих условиях примечательно, что Казахстан выступает инициатором и активным сторонником зеленого роста, – отметил Аднан З. Амин.



Между тем использование газа в качестве переходного топлива между "грязной" и "чистой" технологиями производства энергии требует большего внимания к вопросам обеспечения доступа мировых потребителей к голубому топливу, что было также подчерк­нуто в докладе исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии, заместителя Генерального Сек­ретаря ООН Кристиана Фриис Баха.



