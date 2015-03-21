Транзитные векторы страны Статьи 832 Досжан НУРГАЛИЕВ

Более подробно об этом рассказали на пресс-конференции в СЦК заместитель директора Центра развития транспортной логистики АО "КТЖ" Абдур-Рашид Сакенов и вице-пре­зидент АО "КТZ Express" Сергей Анашкин.



Как известно, в целях обеспечения равных конкурентных условий на каспийском рынке морских грузовых перевозок компанией КТЖ реализуется масштабный проект по расширению порта Актау в северном направлении, в рамках которого предусмотрено строительство 3 сухогрузных терминалов мощностью 2,5 млн. тонн. В 2016 году должно завершиться строительство паромного комплекса в порту Курык. В результате реализации всех этих проектов к 2020 году пропускная способность казахстанских морских портов на Каспии возрастет до 20,5 млн. тонн. При этом доля РК в системе морских грузоперевозок увеличится с нынешних 25 до 65%.



– С завершением строительства железнодорожно-паромного комплекса в порту Курык для Каспийского региона в целом и Казахстана откроются новые возможности для активизации торгово-экономических отношений в этом транзитно-транс­портном секторе, – подчеркнул Абдур-Рашид Сакенов.



Предполагается, что паромный комплекс как новое звено международной транспортно-логистической системы будет способствовать увеличению объемов экспортно-импортных и транзитных грузопотоков, следующих из Казахстана на рынки других стран и в обратном направлении, в том числе через Казахстан в КНР, Россию и Европу.



Говоря о перспективности казахстанского морского транспортно-логистического узла, Сергей Анашкин пояснил, что на сегодня через порт проходят в основном традиционные виды грузов – нефть, металлы и зерно. Однако в условиях нарастающей конкуренции со стороны менее затратных транспортных систем, в частности нефте- и газотрубопроводных, акценты деятельности морского узла все более смещают­ся в сторону наращивания доли сухих грузов в общем объеме данного вида услуг.



– В прошлом и текущем годах у нас складывается неплохая динамика по контейнерным перевозкам, транспортировке металлов и зерна. Прогнозы говорят о значительных перс­пективах роста этих объемов грузопотоков, – сказал вице-президент АО "КТZ Express".



Спикеры также рассказали о перспективах создания транзитного железнодорожного коридора через порт Курык, Грузию и далее – на Черное море.



– Сегодня компании Грузии и Армении, которые являются нашими важными стратегическими партнерами, совместно с АО "КТЖ" и "Каспийское пароходство" ведут большую плодотворную работу в этом направлении. О результатах говорить пока преждевременно, но ясно одно, что в недалекой перспективе в южной транзитной системе Казахстана наряду с туркмено-иранским направлением появится еще один значительный вектор – в сторону Турции, – сообщил А. Сакенов.



Между тем в рамках проекта по расширению инфраструктурно-пропускной способности СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота" к середине текущего года планируется сдача в эксплуатацию "Сухого порта", который сегодня строится в Хоргосе. С реализацией этого проекта СЭЗ будет обладать всей необходимой инфраструктурой и мощностями для консолидации и дистрибуции товаров на рынки Китая, Казахстана, Центральной Азии, стран Персидского залива, Кавказа и Турции.



В настоящее время завершено строительство казахстанско-китайского терминала в морском порту Ляньюньган, что обеспечивает возможность выхода казахстанских торговых грузов на рынки стран Юго-Восточной Азии.



– В целях расширения данной практики сегодня прорабатываются вопросы строительства или аренды и других внешних логистических терминалов. В частности, в настоящее время рассматривается возможность аренды действующих терминалов в морском порту Янтиен, сухих портах городов КНР – Сиань и Чженжоу мощностью обработки грузов до 2 миллионов тонн в год. Кроме того, определяются и вопросы месторасположения предполагаемых терминалов в портах Прибалтики, – отметил спикер.



В сфере усиления транзитного потенциала внутри страны в текущем году начаты подготовительные работы по реконструкции пассажирского терминала международного аэропорта Астаны. После завершения всех работ площадь терминала столичного аэропорта увеличится с 25 до 40 тыс. кв. метров, пропускная способность – до 1 775 пассажиров в час.