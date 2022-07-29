Трасса Актобе – Кандыагаш станет четырехполосной

В Актюбинской области продолжается реконструкция трассы республиканского значения Актобе – Кандыагаш, которая началась весной 2021 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

Как рассказал председатель правления КазАвтоЖола Мейрхат Касымбаев, общая протяженность республиканской трассы – 89 км. Реконструкция проходит на двух участках: с 11-го по 52-й километр и с 52-го километра до города Кандыагаша.

В реализации данного проекта участвуют как отечественные, так и зарубежные генподрядные организации. Сейчас дорожно-строительными работами охвачены первые две полосы.

«Движение по обновленной трассе Актобе – Кандыагаш планируем запустить в конце 2022 года. На этом работы не завершатся. После сдачи первых двух полос начнем строить еще две полосы. Полностью реконструкцию трассы планируем закончить в 2023 году. После завершения реконструкции трасса будет иметь четыре полосы и соответствовать I технической категории», – отметил глава КазАвтоЖола.

В целом в текущем году строительными работами охвачено 7 тысяч километров дорог республиканского значения, из них работы по реконструкции и строительству ведутся на 4 тысячах километров. Также 3 тысячи километров охвачено капитальным и средним ремонтом.