Данные проекты реализуются в целях развития устойчивой транспортной инфраструктуры. Так, новая автомагистраль станет частью кольцевой дороги К-1, предусмотренной Генеральным планом развития столицы. Трасса замкнет дорожное кольцо вокруг города.
Общая протяженность объездной трассы составляет 34 км, она включает в себя 3 моста и 4 транспортных проекта. Магистраль позволит направлять потоки автотранспортных средств, следующих транзитом через город, в объезд столицы, а также выведет грузовой автотранспорт за пределы города.
Вдоль дороги будут построены логистические центры и объекты придорожного сервиса. По данным АО «КазАвтоЖол», на строительстве объекта задействовано свыше 800 человек, привлечено порядка 500 единиц техники.
Премьер-министру было доложено, что все запланированные работы идут по графику и в текущем году будет открыто движение на всем протяжении автодороги. Аскар Мамин обратил особое внимание подрядных организаций на необходимость соблюдения сроков и качества выполняемых работ.
Глава Правительства ознакомился также с планами по реконструкции проспекта Кабанбай-батыра на участке от кольцевой развязки до Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.
Данный участок автодороги протяженностью 6,4 км планируется сделать шестиполосным. Работы начнутся в 2020 году, в настоящее время разрабатываются технико-экономическое обоснование и проектно-сметная документация.
Параллельно ведутся работы по проекту легкорельсового транспорта (LRT). Премьер-министр осмотрел ход реализации новой транспортной системы, запуск которой запланирован на вторую половину 2020 года.