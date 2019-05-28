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​Трасса замкнет дорожное кольцо
Сергей Осанов

Данные проекты реализуются в целях развития устойчивой транспортной инфраструктуры. Так, новая автомагистраль станет частью кольцевой дороги К-1, предусмотренной Генеральным планом развития столицы. Трасса замкнет дорожное кольцо вокруг города.

Общая протяженность объезд­ной трассы составляет 34 км, она включает в себя 3 моста и 4 транспортных проекта. Магистраль позволит направлять потоки автотранспортных средств, следующих транзитом через город, в объезд столицы, а также выведет грузовой автотранспорт за пределы города.

Вдоль дороги будут построе­ны логистические центры и объек­ты придорожного сервиса. По данным АО «КазАвтоЖол», на строительстве объекта задейст­вовано свыше 800 человек, прив­лечено порядка 500 единиц техники.

Премьер-министру было доложено, что все запланированные работы идут по графику и в текущем году будет открыто движение на всем протяжении автодороги. Аскар Мамин обратил особое внимание подрядных организаций на необходимость соблюдения сроков и качества выполняемых работ.

Глава Правительства ознакомился также с планами по реконструкции проспекта Кабанбай-батыра на участке от кольцевой развязки до Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.

Данный участок автодороги протяженностью 6,4 км планируется сделать шестиполосным. Работы начнутся в 2020 году, в настоящее время разрабатывают­ся технико-экономическое обоснование и проектно-сметная документация.

Параллельно ведутся работы по проекту легкорельсового транспорта (LRT). Премьер-министр осмотрел ход реализации новой транспортной системы, запуск которой запланирован на вторую половину 2020 года.

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