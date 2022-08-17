Траур по погибшим при взрыве в ТЦ объявили в Армении

Траур в память о жертвах взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване объявлен в Армении 17 и 18 августа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ria.ru.

"В память о гражданах, погибших в результате пожара и взрыва...14 августа в Республике Армения объявляется траур 17 и 18 августа", - говорится в правительственном распоряжении.

Напомним, днем 14 августа в торговом центре «Сурмалу» в Ереване прогремел взрыв. Взорвался склад пиротехнических материалов.

По последним данным, погибли 16 человек, 62 получили ранения.