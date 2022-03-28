Землеустроительный проект по передаче сельхозугодий под дополнительные пастбища разрабатывают в Келесском районе.

Нехватка пастбищ общего пользования – один из проблемных вопросов в Келесском районе, имеющем исключительно аграрную направленность. Сельчане неоднократно ставили его перед органами местной исполнительной власти. И вот лед тронулся.

Получено положительное зак­лючение о передаче в общее пользование около 4 500 га пастбищ. Соответствующий землеустрои­тельный проект находится в стадии разработки. В результате совместной работы районного и сельских акиматов, а также отдела земельных отношений для общественного стада Бозайского сельского округа отведено 1 375 га пастбищ, Жамбылского – 2 000, Бирликского – 800, Биртилекского – 94,65, Бирлисуского и Ушкынского сельских округов соответственно 75 и 75,84 га.

Работа по предоставлению сельчанам пастбищ будет продолжена. До конца года планируется передать под пастбища общего пользования 66 тыс. га земли.

Также планируется вернуть 27 тыс. га пастбищ, расположенных на расстоянии 5–10 км от населенных пунктов. Они перейдут в специальный земельный фонд, а их собственники получат альтернативные участки земли в другом месте.