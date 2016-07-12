Травма помешает Роналду принять участие в Суперкубке Европы

Фото с сайта prosportkz.kz
Новоявленный чемпион Европы Криштиану Роналду не сможет помочь "Реалу" в матче за Суперкубок, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на испанские СМИ.
Роналду получил травму в финальной встрече
чемпионата Европы против сборной Франции. По предварительным данным, футболист получил растяжение связок левого колена.
Напарник Роналду по сборной Португалии Рикарду Куарежма, также принимавший участие в победном для команды матче, выразил восхищение мужеством товарища.
"Роналду не остановила даже травма, он продолжал поддерживать команду. Именно поэтому Роналду – единственный футболист, которым я восхищаюсь. И не из-за того, что мы являемся друзьями. Криштиану – великий капитан, играть рядом с ним – большая честь. Все португальцы должны им гордиться. У него прекрасные человеческие качества, и он заслужил каждое из своих достижений", – сказал он.