Травма помешает Роналду принять участие в Суперкубке Европы

Спорт
1065
Азамат Сыздыкбаев
Фото с сайта prosportkz.kz
Новоявленный чемпион Европы Криштиану Роналду не сможет помочь "Реалу" в матче за Суперкубок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на испанские СМИ.

Роналду получил травму в финальной встрече чемпионата Европы против сборной Франции. По предварительным данным, футболист получил растяжение связок левого колена.

Напарник Роналду по сборной Португалии Рикарду Куарежма, также принимавший участие в победном для команды матче, выразил восхищение мужеством товарища.

"Роналду не остановила даже травма, он продолжал поддерживать команду. Именно поэтому Роналду – единственный футболист, которым я восхищаюсь. И не из-за того, что мы являемся друзьями. Криштиану – великий капитан, играть рядом с ним – большая честь. Все португальцы должны им гордиться. У него прекрасные человеческие качества, и он заслужил каждое из своих достижений", – сказал он.

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]