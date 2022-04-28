Требовала матом: куратора жезказганского колледжа подозревают в поборах

Куратора Жезказганского колледжа подозревают в поборах, причем, деньги она требовала матом. Об этом рассказали в Антикоре. В своей жалобе на педагога учащиеся сообщили, что дама - любитель крепкого словца, а несогласным занижала оценки. Сейчас обращение проверяют. Идет сбор доказательств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Astanatv.kz.

Как рассказали борцы с коррупцией, школьные оценки в руках недобросовестных учителей стали главным инструментом по добыче денег. К примеру, на горячую линию поступило сообщение о том, что в одной из карагандинских гимназий "вынуждают" отправлять детей на дополнительные платные занятия.

"Каждый день сталкиваемся со случаями поборов. К примеру, родители начальных классов 102 гимназии жалуются на учителей, которые путем занижения оценки навязывают дополнительные занятия, что вынуждает родителей расходовать дополнительные денежные средства. Это по сути уже схема сбора денег у родителей. В рамках репетиторства. Это недопустимо. Проверка будет проведена", - заявил руководитель управления департамента по противодействию коррупции по Карагандинской области Бауржан Хусаинов.

"Я очень удивлена таким заявлением. Конечно, будем разбираться", - сказала директор карагандинской школы-гимназии №102 Кымбат Оспанова.

Антикоровцы пояснили педагогам, что любые сборы незаконны. На предстоящие выпускные вечера учителям безопаснее всего дарить просто цветы. Принести деньги в школу ученик может только для обеда в столовой. Отмечается также, что и родительский комитет не имеет права требовать какие-либо суммы. Обо всех фактах просят сообщать в департамент по противодействию коррупции.