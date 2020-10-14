Требование вернуть соцвыплату 42 500 тенге прокомментировали в Минтруда

Казахстанцев не обязывают вернуть социальную выплату 42 500 тенге, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Stopfake.kz
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В социальных сетях и мессенджерах распространяются слухи о том, что выплаты в размере 42 500 тенге для потерявших доход из-за режима ЧП необходимо вернуть. Пользователи пересылают снимки с экранов, на которых открыты мобильные приложения банков на странице "возврат социальной помощи".
Вернуть полученные от государства средства действительно можно. Однако делать это не обязательно.
"В период действия режима ЧП некоторые граждане получили социальные выплаты по потере дохода в размере 42 500 тенге неправомерно, поскольку они не теряли доход. Поэтому в мобильных приложениях банков второго уровня предусмотрен функционал, позволяющий гражданам вернуть незаконно полученные средства. С момента начала выплат было уже порядка 180 000 возвратов. Это делается в добровольном порядке и абсолютно не означает, что ГФСС требует от всех возврата выплаченных денег", – пояснил пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты населения РК Александр Кононец.
Чтобы возвращать полученную по ошибке социальную помощь было удобнее, в мобильном приложении Kaspi Bank запустили соответствующую функцию. Она работала с апреля и была доступна всем, кто получал 42 500 тенге в период действия режима ЧП. Сейчас она отключена.
"Функция возврата денежных средств реализована в мобильном приложении Kaspi.kz для тех граждан, кто получил соцвыплату, но фактически имел доходы во время карантина. Возврат таких начислений – добровольное и самостоятельное решение каждого гражданина РК", – сказано в ответе Kaspi Bank.