Требование времени

Во время массовой эпидемии органы внутренних дел трудились в режиме нон-стоп. Сотрудники правоохранительных органов, как и врачи, были на передовой и обеспечивали безопасность страны. В условиях чрезвычайного положения действовали 400 блокпостов и 200 санитарных постов. Была поставлена охрана особо важных государственных и стратегических объектов. Однако было немало и волонтеров, которые помогали правоохранительным органам в этой работе. А это свидетельствует о том, что граждане и полиция могут быть вместе единым целым для достижения общих целей и интересов.

Напомним, в период ЧП министр внутренних дел выдал порядка 50 ведомственных наград сотрудникам органов внут­ренних дел и военнослужащим, отличившимся в это нелегкое время. Более того, на блог министра поступило не менее 50 сообщений с благодарностью в адрес сотрудников полиции, проявивших мужество в помощи гражданам и добросовестно выполнявшим свои обязанности. Еще столько же писем пришло к полицейским, сотрудникам уголовно-исполнительной сис­темы и гражданской защиты с благодарностью за их труд в раскрытии краж скота и имущества, спасении от преступников, профилактике детского суицида.

Высоко оценил подвиги полицейских и Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Как известно, Президент наградил орденом «Айбын» II степени Жараса Жангазиева и Дастана Абдыканова, погибших при исполнении служебных обязанностей на блокпосту в Алматы.

Не менее героическим можно назвать и поступок майора полиции Бакытжана Бакирова, спрыгнувшего с 13-го этажа в Алматы, чтобы задержать опас­ного преступника. В итоге он стал известен не только в нашей стране, но и далеко за рубежом. К счастью, майор остался жив, а сколько полицейских погибли при исполнении? По общим данным, только за годы независимости страны при исполнении служебного долга погиб 791 сотрудник органов внутренних дел, еще 2 555 человек получили ранения.

Однако вернемся к мошенникам. С развитием технологий, увы, изменилась и эта категория преступников. Они стали использовать более современные подходы к реализации своих идей. А потому для раскрытия и предупреждения подобных преступлений в органы внут­ренних дел стали привлекать IT-специалистов. Ведется оперативная подготовка кадров по раскрытию киберпреступлений.

Таких профессионалов готовит Центр подготовки специалистов по киберпреступности факультета повышения квалификации и переподготовки Алматинской академии МВД им. Макана Есбулатова. Среди них инженеры, оперуполномоченные и криминалисты. Что, впрочем, пока мало сказалось на показателях преступлений такой категории.

К примеру, в прошлом году было зарегистрировано 4,5 тыс. фактов мошенничества, в нынешнем году зарегистрировано более 6 тыс. Правда, данный вид преступления в Интернете беспокоит не только Казахстан, но и весь мир.

Говоря о работе в Сети, отметим и увеличение удельного веса автоматизации услуг органов внутренних дел. Так, из 36 услуг 30 уже оказывают в электронном формате. Регист­рация транспорта, выдача водительских удостоверений, сдача экзаменов по правилам дорожного движения переданы в Центр обслуживания населения. В электронном формате расследуется и большинство уголовных дел. Такой подход позволил повысить прозрачность уголовного процесса и значительно сократить время расследования.

Внедряется и система конт­роля за движением транспорта, автоматической фиксацией нарушений правил дорожного движения. А ведь с их помощью ежегодно в республике выявляется до 1,5 млн нарушений. Такая система, несомненно, будет способствовать профилактике коррупции путем минимизации контактов сотрудников полиции с людьми. Но, к сожалению, за последний год в 3 раза увеличились нарушения правил дорожного движения.

Одной из мощных сфер Минис­терства внутренних дел является и уголовно-исполнительная система. Конечно, в отрасли есть и проблемные моменты, такие как износ зданий колоний, трудоустройство осужденных, адаптация к жизни выходящих на свободу. Однако в последние годы проделана очень большая работа. Как известно, в результате гуманизации уголовного законодательства сократилось число тюремного населения.

Все больше осужденных отбывают альтернативные наказания. В итоге закрыты 12 колоний. Оптимальным изменениям в уголовно-исполнительной сфере способствовало принятие законов «О медиации», «О пробации».

Для того чтобы не прерывать контакт осужденных с родственниками, были введены интернет-встречи. В ряде пенитенциарных учреждений есть возможность заказывать продукты, одежду, книги через электронные магазины. Осужденные могут обратиться в суд и прокуратуру через электронные терминалы, размещенные на территории колонии.

Не лишним будет напомнить и то, что в начале текущего года был принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности». На основании внесенных изменений дополнен ряд статей Уголовного кодекса, а также усилена ответственность за браконьерство, сексуальное насилие и другие тяжкие преступления. В отношении отдельных преступлений применены наиболее тяжкие меры наказания. Усиление ответственности по педофилии, распространению наркотиков, торговле людьми, бытовому насилию против женщин, коррупционным преступлениям – главные меры, направленные на исправление нынешней ситуа­ции в стране. Эти преступления не подлежат гуманизации. Ужесточение наказания по преступлениям данной категории вызвано требованием времени.