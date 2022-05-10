Требования для получения знака "Алтын белгі" усилили для казахстанских выпускников

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов подписал приказ о внесении изменений в Правила оценивания учебных достижений школьников. Об этом он сообщил на своем канале в Telegram, передает Kazpravda.kz.

Как анонсировало ранее Минобразования, в приказе значительно усилены требования для получения знака "Алтын белгі".

Аймагамбетов напомнил, что решение об усилении требований было принято еще на августовском совещании педагогов в 2021 году.

Таким образом, со следующего года на знак "Алтын белгі" смогут претендовать школьники, получившие аттестат особого образца по итогам 9 класса и имеющие по всем учебным четвертям 10-11 классов оценки "отлично".

Также претенденты должны будут сдавать экзамен по математике на базе НИШ.

"Важно понимать, что эта мера принята исключительно для обеспечения академической честности. При этом задания будут одинаковыми и для сдающих в НИШ, и для сдающих на базе общеобразовательных школ", - пояснил министр.

Как он отметил, в прошлом году выпускники получили рекордное количество знаков "Алтын белгі", но определенная часть выпускников получили низкие баллы по результатам ЕНТ. В связи с этим, для объективного и транспарентного оценивания претендентов на знак отличия, один из экзаменов будет проводиться в независимой организации образования.

В этом году выпускники сдают экзамены на базе своих школ. Заявления об отказе от знака не будут действительны. Претенденты, соответствующие действующим на сегодня требованиям, сдают итоговую аттестацию в установленном порядке.

"Кстати, несмотря на то, что нормы вступают в силу со следующего года, в этом году будет оцениваться объективность выдачи знаков отличия по результатам ЕНТ. В связи с этим администрации школ, отделы и управления образования должны обеспечить прозрачность и объективность проведения итоговых экзаменов. По каждому случаю по итогам ЕНТ будет проведен анализ с дальнейшими выводами", - сообщил Асхат Аймагамбетов.

Текст приказа будет опубликован после регистрации в МЮ РК, добавил министр.