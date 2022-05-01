Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая

С 5 мая текущего года вступает в силу постановление главного государственного санитарного врача РК «Об ограничительных мероприятиях в пунктах пропуска через государственную границу Республики Казахстан», сообщает Kazpravda.kz.

Все кто, прибывает в Казахстан авиарейсами из-за рубежа, через пункты пропуска через госграницу РК на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах, обязаны представить ПЦР-справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 (на казахском, русском или английском языках), с даты выдачи которой не прошло 72 часа на момент пересечения госграницы.

Справка не нужна:

- детям в возрасте до 5 лет при наличии справки у сопровождающих их лиц;

- лицам, получившим ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19 в Казахстане, если после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев на момент пересечения госграницы, при предоставлении документального подтверждения;

- лицам, предоставившим паспорт/сертификат/справку о вакцинации против COVID-19, признанных действительными на территории Казахстана.

Прибывшие с повышенной температурой тела граждане, независимо от наличия справки, подлежат изоляции в инфекционном стационаре.

Постановление вступает в силу с 5 мая 2022 года.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.