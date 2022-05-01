Фото: Kazpravda.kz
Общество , Здравоохранение
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая

С 5 мая текущего года вступает в силу постановление главного государственного санитарного врача РК «Об ограничительных мероприятиях в пунктах пропуска через государственную границу Республики Казахстан», сообщает Kazpravda.kz.

Все кто, прибывает в Казахстан авиарейсами из-за рубежа, через пункты пропуска через госграницу РК на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах, обязаны представить ПЦР-справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 (на казахском, русском или английском языках), с даты выдачи которой не прошло 72 часа на момент пересечения госграницы.

Справка не нужна:

- детям в возрасте до 5 лет при наличии справки у сопровождающих их лиц;

- лицам, получившим ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19 в Казахстане, если после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев на момент пересечения госграницы, при предоставлении документального подтверждения;

- лицам, предоставившим паспорт/сертификат/справку о вакцинации против COVID-19, признанных действительными на территории Казахстана.

Прибывшие с повышенной температурой тела граждане, независимо от наличия справки, подлежат изоляции в инфекционном стационаре.

Постановление вступает в силу с 5 мая 2022 года.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

Популярное

Все
Токаев поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
Праздник единства народа отмечает Казахстан
Двухлетний ребенок застрял в оросительной трубе в Кентау – видео
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Аэропорт Актобе перенесут на другое место
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
Дома, не организовавшие ОСИ или ПТ, рискуют остаться без коммунальных услуг
"Страна должна знать своих "грабителей" - депутат о банках, зарабатывающих на высоких ставках
Мать с двумя маленькими детьми насмерть сбили в Алматинской области
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
Маршрутка вылетела с трассы в СКО, погибла 16-летняя студентка
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 апреля
Назван регион - лидер Казахстана по индексу старения
На вопросы о маркировке товаров в Казахстане ответил глава Комитета техрегулирования и метрологии
Особенности новой конституционной реформы в Казахстане разобрал эксперт
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 апреля
Экс-глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев уволен из органов внутренних дел
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?
Франкофонную весну встречают в Казахстане уже более десяти лет

Читайте также

Президент , Общество
Токаев поздравил соотечественников с Праздником единства на…
Общество
Праздник единства народа отмечает Казахстан
Общество
Высказывания на брифинге для СМИ о причинах крушения самолё…
Общество
"Митинги 1 мая не разрешены" – Генпрокуратура призвала каза…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]