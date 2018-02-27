Экономика
Требования к иностранным поставщикам изменят в Казахстане
В Министерстве по инвестициям и развитию РК пересмотрят стандарты требований к иностранным поставщикам, сообщил глава ведомства Женис Касымбек на заседании Правительства РК, передает Кazpravda.kz.

"Будет проведен анализ по выявлению локальных, отраслевых и региональных ограничений, препятствующих эффективному привлечению инвестиций. К примеру, японская компания HITACHI озвучивает проблему входа на рынок по поставке и открытию производства горнорудного оборудования и запчастей в связи с устаревшими в РК стандартами и требованиями, которые на сегодня существенно ниже международных", – сказал Касымбек.

В этой связи, по его словам, Комитетом технологического регулирования и стандартизации проводится работа по изменению стандартов.

Кроме того, в целях повышения прозрачности и предсказуемости инвестиционной политики рассматривается проведение социальных опросов, внедрение механизма обеспечения доступа инвесторов к НПА в сфере инвестиций путем публикации их на английском языке, а также переход к трехъязычной нормотворческой деятельности.

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