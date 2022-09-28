Фото: facebook.com/askhat.aimagambetov
Образование
Требования к получающим госзаказ детсадам ужесточили в Казахстане
Елисеева Екатерина
корреспондент

Министерство просвещения приняло приказ, который усиливает требования к детским садам, получающим государственный заказ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал главы ведомства Асхата Аймагамбетова.

Теперь госзаказ будет размещаться по новым правилам, которые направлены на создание комфортных и безопасных условий для детей.

Министр остановился на основных пунктах приказа.

Так, включены дополнительные требования ко всем детским садам, которые хотят получить госзаказ.

Среди них:

– создание условий по противопожарной и антитеррористической безопасности, при этом обязательно наличие тревожной кнопки и системы внутреннего голосового оповещения;

– обязательная установка видеокамер;

– создание специальных условий для детей с особыми образовательными потребностями;

– соответствие санитарным нормам зданий и помещений детских садов;

– оснащение детских садов необходимым оборудованием и мебелью для формирования комфортной предметно-развивающей среды;

– обеспечение медицинским обслуживанием.

Усилены требования к педагогам дошкольных организаций. Воспитателям необходимо иметь квалификацию и/или образование, соответствующие специфике работы с детьми.

«Изменен механизм размещения госзаказа. Если раньше отделы образования при размещении госзаказа указывали конкретное количество мест для конкретного детского сада (условно, д/с «Балбөбек» – 100 мест, «Еркетай» – 100 мест), то теперь соответствующие всем предъявляемым требованиям сады будут включаться в общий перечень организаций, получающих госзаказ. А дальше уже сами родители при получении направления в детский сад могут выбрать конкретный сад из этого перечня. Соответственно детский сад будет получать ровно столько мест и финансовых средств, сколько родителей выбрали именно этот сад», – рассказал о нововведении глава Минпросвещения.

Также снижено количество документов для получения госзаказа. Если раньше частным дошкольным организациям необходимо было представлять большое количество документов, то теперь их перечень сокращен почти в 2 раза. Остальные документы будут получены из информационных систем.

«Будут введены электронные квитанции, – продолжил министр. – Данная мера ко всему прочему поможет снизить риски, связанные с так называемыми «мертвыми душами». Это ситуация, когда дошкольная организация получает финансирование, но заявленное количество детей не соответствует фактическому».

Управления образования теперь наделены правом выехать и ознакомиться с условиями в детских садах до того, как примут решение о включении их в перечень для размещения госзаказа. Для предотвращения коррупционных рисков такой мониторинг должен обязательно проводиться с участием представителей ассоциаций детских садов, обозначил Аймагамбетов.

Для обеспечения прозрачности процедуры заявки и все документы будут рассматриваться комиссией с обязательным видео- и аудиофиксированием.

«Кроме того, заявки и документы, поданные для получения госзаказа, теперь должны быть размещены отделом образования на сайте, чтобы общество видело представленные документы и то, на основании чего эти дошкольные организации включены в перечень садов, получающих госзаказ. Эта мера также должна снизить коррупционные риски и обеспечить прозрачность размещения госзаказа», – подытожил министр.

 

 

 

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