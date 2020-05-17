Требования к публикациям при защите диссертации пересмотрены в Казахстане

Пересмотрены требования к публикациям при защите диссертации. Соответствующий приказ МОН РК зарегистрирован в МЮ РК, передает Kazpravda.kz
"Ранее для выхода на защиту докторант обязан был опубликовать 7 статей, при этом особые требования к их содержанию не предъявлялись. Для достижения данного показателя докторанты нередко размещали публикации в сомнительных по качеству журналах. Были случаи, когда статьи наших ученых попадали в "мусорные", "хищные" журналы, исключенные из международных баз", – написал глава МОН РК Асхат Аймагамбетов в Facebook.
Он отметил, что в связи с этим было принято решение изменить существующую практику.
"Теперь работает простой принцип – вместо 7 публикаций в "слабых" журналах достаточно опубликовать несколько статьей в международных журналах из высокого квартиля. А в случае наличия одной научной статьи в журнале, входящем в первый квартиль, других публикаций не требуется. Эта мера должна уменьшить количество некачественных публикаций, снизить нагрузку и стимулировать ученых к написанию оригинальных научных статей с высоким уровнем цитируемости", – заключил Асхат Аймагамбетов.