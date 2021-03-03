Требования протестующих матерей озвучили в акимате Нур-Султана

Общество
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Фото: astana.gov.kz
Группа протестующих матерей собралась в акимате столицы и озвучила ряд требований. Среди них: дополнительное списание их кредитов, предоставление квартир вне очереди, выдача денежных выплат в размере 1 миллиона тенге и другие, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.  

Цель активистов – манипулировать мнением других матерей и ввести их в заблуждение. Незаконные требования не будут выполнены – в очереди на жилье стоят 48 тысяч человек, социальные квартиры выдаются и будут выдаваться только согласно очередности.

Стоить отметить, что среди пришедших активистов, которые вели себя целенаправленно агрессивно, есть те, кто ранее по закону и очередности уже получили квартиры. Также все пришедшие неоднократно были на приемах граждан, в том числе на приемах граждан акимом столицы, по итогам которых им оказывалась вся необходимая помощь. В эти дни протестующим матерям дополнительно ответили на вопросы заместители акима Бахтияр Макен и Нурлан Нуркенов, а также руководители управлений.

Кроме того, женщины отметили, что их не устраивает ряд законодательных актов по вопросам соцзащиты отдельных категорий граждан, разработчиком которых является Министерство труда и социальной защиты. Вице-министр труда и социальной защиты Ерлан Аукенов встретился с матерями, выслушал их предложения, разъяснил нормы законодательных актов.

Следует отметить, что лицам с ограниченными возможностями оказываются социальная помощь и бесплатные услуги: ежемесячное пособие воспитывающим ребенка-инвалида, ежемесячное пособие по уходу за инвалидом 1 группы с детства, имеется возможность получения 55 видов технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения, бесплатный проезд на маршрутах городского транспорта, инватакси. Лицам с инвалидностью (I, II групп) оказываются услуги зубопротезирования, выдаются единовременные денежные выплаты, а также соцпомощь на приобретение твердого топлива, АСП и т.д.

Акиматом столицы только в прошлом году был построен ряд реабилитационных центров, на первых этажах новых ЖК открываются медцентры, реабилитационные центры, количество инватакси увеличено в 2 раза, открыто 29 объектов "Доктор у дома" и т.д. Все данные меры проводятся на системной основе.

В 2020 году аким столицы, его заместители, руководители управлений и акимы районов на приемах граждан приняли свыше 9,5 тыс. человек. За два месяца текущего года – почти 1 тыс. горожан.




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