Требованиям не соответствуют

Об этом на площадке региональной службы коммуникаций сообщил руководитель филиала «Национального центра качества дорожных активов» Маулен Алипов.

По его словам, в 2022 году филиал в рамках договоров, заключенных с управлением городской мобильнос­ти, провел 473 выезда, в результате выявлено 356 нарушений.

– Нашими специалистами в адрес управления градострои­тельного контроля Алматы направлены предписания, по которым приняты меры в виде штрафных санкций на сумму 11 миллионов 180 тысяч тенге. Одну подрядную организацию лишили лицензии, двум инженерам технического надзора приостановили действие аттестатов, – отметил Маулен Алипов.

В Национальном центре стремятся к расширению охвата дорожно-строительной экспертизой. С этой целью, как доложил инженер по материалам Ескендир Садыгулов, с 1 июля 2021 года внедрена автоматизированная экспертиза лабораторных испытаний, проводимых специалистами филиала, путем запуска на базе планшета мобильной версии программного продукта «КазДорЛаб».