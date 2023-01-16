Требованиям не соответствуют

Статьи
0
Айгуль Турысбекова

Каждая вторая проба дорожно-строительных материалов, использованных в минувшем году при ремонте и модернизации дорог в Алматы, признана не отвечающей действующим нормам.

Об этом на площадке региональной службы коммуникаций сообщил руководитель филиала «Национального центра качества дорожных активов» Маулен Алипов.

По его словам, в 2022 году филиал в рамках договоров, заключенных с управлением городской мобильнос­ти, провел 473 выезда, в результате выявлено 356 нарушений.

– Нашими специалистами в адрес управления градострои­тельного контроля Алматы направлены предписания, по которым приняты меры в виде штрафных санкций на сумму 11 миллионов 180 тысяч тенге. Одну подрядную организацию лишили лицензии, двум инженерам технического надзора приостановили действие аттестатов, – отметил Маулен Алипов.

В Национальном центре стремятся к расширению охвата дорожно-строительной экспертизой. С этой целью, как доложил инженер по материалам Ескендир Садыгулов, с 1 июля 2021 года внедрена автоматизированная экспертиза лабораторных испытаний, проводимых специалистами филиала, путем запуска на базе планшета мобильной версии программного продукта «КазДорЛаб».

Популярное

Все
В Алматы задержали подозреваемых в поджоге автомобиля журналистки
Крупный пожар в Алматы: горит склад в Жетысуском районе (видео)
Казахстан завоевал первое золото на Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсиде
115 человек тушили огромный склад стройматериалов в Алматы (видео)
Два человека погибли при лобовом столкновении двух авто в Абайской области
Ожидается ли потепление в крупных городах Казахстана
Высмеянная в Сети американская модель получила корону "Мисс Вселенной"
Шесть человек едва не погибли в своей квартире из-за непотушенной сигареты в ВКО (видео)
В Алматы школьницы жестоко избивали сверстниц, смеялись и снимали это на видео
В Шымкенте горел цех по переработке макулатуры
Умер актёр Вахтанг Кикабидзе
Чудеса случаются: два человека выжили в крушении самолета в Непале
Глава государства прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Снег выпал в Египте
Три парня и девушка задохнулись в машине в ЗКО
Массовое ДТП в СКО: два человека погибли
Цены на хадж могут снизиться для казахстанских паломников
Казахский язык будет жить и процветать, если…
Тимур Тлегенов стал заместителем главы Комитета гражданской авиации
Лже-сотрудник Антикора задержан с поличным в Алматы
Хабиб Нурмагомедов покидает ММА
Ерлан Альжан назначен заместителем председателя АЗРК
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Бакыт Нурмуханов назначен зампредседателя Конституционного суда РК
Алмат Мадалиев освобожден от должности вице-министра юстиции РК
В ВКО дальнобойщик шестые сутки живет в фуре, упавшей в кювет (видео)
Конституционный суд постановил признать утратившим силу закон о первом президенте Казахстана
Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать работу МФЦА
Больного младенца на вездеходе доставили в больницу Абайской области (видео)
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Закон Республики Казахстан
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана

Читайте также

Статьи
Стереотипам вопреки
Статьи
Испугайте кабана!
Статьи
Хлеб везти не согласны!
Статьи
HTTP⁄⁄The_Show_Must_Go_On.com

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]