​Требованиям соответствует

Документы о выдвижении Амиржана Косанова в качестве кандидата на выборы Президента РК были поданы в ЦИК 27 апреля общественным объединением «Объединенное национал-пат­риотическое «Движение «Ұлт тағдыры». 29 апреля он успешно прошел лингвистическую комиссию, подтвердив, что свободно владеет государственным языком.

Центральной избирательной комиссией были направлены запросы в уполномоченные государственные органы для содействия в проверке сведений о кандидате в Президенты РК.

Установлено, что Амиржан Сагидрахманович Косанов является гражданином Республики Казахстан по рождению, соответствует требованиям о необходимости проживания в стране последние 15 лет, имеет высшее образование. По данным, полученным от Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, кандидат не имеет судимости, не привлекался судом к ответственности за коррупционные преступления и правонарушения, обладает активным избирательным правом.

На основании сведений Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции установлено, что кандидат имеет необходимый пятилетний опыт работы на государственной службе, а также на выборных государственных должностях.

Постановлением ЦИК избирательным комиссиям облас­тей, городов республиканского значения и столицы поручено выдать кандидату подписные лис­ты для сбора подписей в свою поддерж­ку. Теперь ему необходимо собрать 118 140 подписей не менее чем в 12 областях, городах респуб­ликанского значения, столице.