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​Требованиям соответствует

Елена Самарцева

25 апреля 2019 года Центральная избирательная комиссия приняла постановление об установлении соответствия кандидата в Президенты Республики Казах­стан Касым-Жомарта Токаева­ предъявляемым к нему Конституцией и Конституционным законом «О выборах в Респуб­лике Казахстан» требованиям.

Напомним, 23 апреля 2019 года в Центральную избирательную комиссию согласно статье 55 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» были представлены документы Касым-­Жомарта Токаева в связи с его выдвижением кандидатом в Президенты Республики Казах­стан Общественным объединением «Партия «Nur Otan».

В этот же день в Центральной­ избирательной комиссии состоя­лось заседание лингвисти­ческой комиссии по установлению свободного владения государственным языком Касым-Жомартом­ ­Токаевым. По результатам состояв­шегося экзамена линг­вистической комиссией при­нято­ решение, что кандидат­ в Президенты­ Республики­ Казах­стан­ свободно владеет государственным языком (протокол заседания от 23 апреля текущего года № 2).

Центральной избирательной ко­миссией были направлены запро­сы в уполномоченные государственные органы для содействия в проверке соответствия кандидата в Президенты Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева требованиям, установленным Конституцией и Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан»­ и получены соответствующие сведения.

Центральной избирательной комиссией установлено, что Касым-­Жомарт Токаев:

1) на основании сведений Комитета миграционной службы Министерства внутренних дел является гражданином Республики по рождению, проживающим в Казахстане последние пятнадцать лет. Согласно нормативному ­постановлению Конституционного Совета от 25 апреля 2019 года № 4 «Об официальном толковании пункта 2 статьи 41 Конституции Республики Казахстан» соответствует пункту 2 статьи 41 Конституции Республики Казахстан в части проживания в Казахстане последние пятнадцать лет;

2) имеет высшее образование;

3) на основании сведений Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры:

– не имеет судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке;

– не привлекался судом к ответственности коррупционного преступления и коррупционного правонарушения;

– обладает активным избирательным правом;

4) на основании сведений Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции имеет опыт работы на государственной службе, а также на выборных государственных должностях, составляющий не менее 5 лет.

Пунктом 1 постановления ЦИК установлено, что кандидат в ­Президенты Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев соответствует предъявляемым к нему Конституцией Республики Казахстан и Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» требованиям.

– На основании всех ответов, полученных из государственных органов, а также на основании сегодняшнего решения Конституционного Совета мы рассмотрели все соответствую­щие требования к кандидату и приняли соответствующее решение о том, что он требованиям соответствует, – сказала Секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Сабила Мустафина.

Пунктом 2 постановления ЦИК РК поручил избирательным комиссиям областей, городов респуб­ликанского значения, столицы Республики Казахстан выдать Касым-Жомарту Токаеву­ подпис­ные листы для сбора подписей в поддержку кандидата в Президенты Республики ­Казахстан.

Сбор подписей будет осуществляться доверенными лицами кандидата. Регистрация доверенных лиц будет осуществляться территориальными избирательными комиссиями на основании Инструкции, утвержденной пос­тановлением Центризбиркома от 21 ноября 2011 года № 62/108.

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