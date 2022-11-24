Требовавших выкуп за гражданина Индии похитителей задержали в Астане

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В полицию Караганды обратился 27-летний гражданин Индии, который заявил, что неизвестные насильно посадили его в автомобиль и вывезли в Астану, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В столице иностранца удерживали в квартире и, угрожая насилием, требовали за освобождение 200 тысяч долларов США.

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью в ходе специальных оперативных мероприятий установили съемную квартиру в столице и, по подозрению в похищении и вымогательстве, задержали в ней четверых граждан Узбекистана в возрасте от 26 до 34 лет.

"Ведется досудебное расследование по фактам похищения, незаконного лишения свободы и вымогательства", – сообщил заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин.