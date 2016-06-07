​Требуется бдительность

Бердыбек Сапарбаев попросил актюбинцев проявлять бдительность, информировать правоохранительные органы, КНБ и акимат по соответствующим номерам телефонов о подозрительных личностях. В целях безопасности выпускников школ в двух вузах областного центра проведение ЕНТ перенесено с 6 на 7 июня. Аким также заверил, что обстановка находится под контролем.
На данный момент ситуация стабильна. В ходе вчерашнего вечернего брифинга с региональными СМИ Бердыбек Сапарбаев выступил с очередным обращением к населению. Он еще раз подчеркнул, что в настоящее время ситуация в области находится под контролем исполнительной власти и правоохранительных органов. В акимате области действует региональный оперативный штаб, а под руководством департамента КНБ работает антитеррористический центр.
Обеспечено взаимодействие со всеми правоохранительными и специальными органами. Продолжаются мероприятия по ликвидации оставшихся преступников, причастных к вооруженным нападениям на оружейные магазины и войсковую часть Национальной гвардии. В настоящее время ликвидированы 12 нападавших, задержаны 5. Личности всех преступников установлены, ведутся оперативные мероприятия по их задержанию.
Глава региона напомнил, что на период проведения антитеррористической операции рекомендуется воздержаться от посещения мест массового скопления людей и увеселительных заведений, призвал актюбинцев с пониманием отнестись к работе, проводимой государственными органами, в частности к действиям сотрудников правоохранительных структур при проверке документов. Также он сообщил о том, что семьям погибших военнослужащих будет оказана материальная помощь.