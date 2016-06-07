​Требуется бдительность

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ

Бердыбек Сапарбаев попросил актюбинцев проявлять бдительность, информировать правоохранительные органы, КНБ и акимат по соответствующим номерам телефонов о подозрительных личностях. В целях безопасности выпускников школ в двух вузах областного центра проведение ЕНТ перенесено с 6 на 7 июня. Аким также заверил, что обстановка находится под контролем.

На данный момент ситуация стабильна. В ходе вчерашнего вечернего брифинга с региональными СМИ Бердыбек Сапарбаев выступил с очередным обращением к населению. Он еще раз подчеркнул, что в настоящее время ситуация в области находится под контролем исполнительной власти и правоохранительных органов. В акимате области действует региональный оперативный штаб, а под руководством департамента КНБ работает антитеррористичес­кий центр.

Обеспечено взаимодействие со всеми правоохранительными и специальными органами. Продолжаются мероприятия по ликвидации оставшихся преступников, причастных к вооруженным нападениям на оружейные магазины и войсковую часть Национальной гвардии. В настоящее время ликвидированы 12 нападавших, задержаны 5. Личности всех преступников установлены, ведутся оперативные мероприятия по их задержанию.

Глава региона напомнил, что на период проведения антитеррорис­тической операции рекомендуется воздержаться от посещения мест массового скопления людей и увеселительных заведений, призвал актюбинцев с пониманием отнестись к работе, проводимой государственными органами, в частности к действиям сотрудников правоохранительных структур при проверке документов. Также он сообщил о том, что семьям погибших военнослужащих будет оказана материальная помощь.

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