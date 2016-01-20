​Требуется обновление

Само время диктует – выборы должны пройти как можно быстрее, чтобы обновленные составы Мажилиса и маслихатов оперативно включились в практическую реализацию Плана нации в рамках Пяти институциональных реформ. Прежние составы уже выполнили поставленные перед ними задачи. Внеочередные выборы необходимы для успешной реализации перспективных планов развития страны и целенаправленной работы по антикризисному реагированию. В итоге это позволит казахстанцам быть более уверенными в завтрашнем дне.

Знаю настрой своих коллег – депутаты городского маслихата Семея также считают своевременной идею о проведении выборов. Все понимают, что это позволит быстрее приступить к антикризисным мерам и реализации реформ, озвученных Президентом Нурсултаном Назарбаевым,­ не отвлекаясь в разгар работы на избирательные кампании. Казахстанская экономика в это тяжелое время нуждается в незамедлительной поддержке. Обновленный состав депутатов это сделает более эффективно и надежно.