​Требуется решение

527
Любовь Доброта, Южно-Казахстанская область
фото автора

На прошлой неделе аким облас­ти Жансеит Туймебаев вместе с ответственными специалистами на вертолете облетел основные водоемы области, чтобы осмотреть их состоя­ние и в целом оценить паводковую ситуацию в регионе. С высоты хорошо видно, что сегодня Шардаринское водохранилище напоминает огромное море. Объем воды в нем достиг поч­ти 4,3 млрд кубов при максимальной наполняемости 5,2 млрд кубометров. Резерв еще есть, но и скорость, с которой наполняется водоем, тоже не маленькая. Ежесекундно приток сос­тавляет 1 504 куба, что более чем в два раза больше по сравнению с этим же периодом прошлого года. За сутки горизонт воды поднимается на 3 сантиметра.

Чтобы иметь резерв, максимально увеличены попуски из водохранилища. Они составляют 1 250 кубов в секунду. 400 кубов в секунду сбрасывается в Арнасай, 5 кубов – в Кызылкумский канал, 850 кубов уходит вниз по течению Сырдарьи, в том числе 500 кубов аккумулируется в Коксарае, а 350 кубов по руслу реки спускают в сторону Кызылординской области. Больше воды отправлять в соседний регион пока нет возможности, хотя обычно в это время попуски составляют не менее 600 кубов в секунду. Гидротехнические сооружения ниже Кызылорды в силу погодного фактора скованы льдом. Сегодня это наиболее проблемный участок по руслу Сырдарьи, заставляющий водников Южного Казахстана учитывать каждый куб прибывающей воды, чтобы решить куда ее направить, не осложнив паводковую ситуацию. По информации заместителя руководителя ЮКОФ «Казсушар» Толкина Балтыкова, ледостав на Сырдарье в районе Айтека и других гидросооружений стоит на более низких горизонтах, что не позволяет воде пройти подо льдом. Она растекается по поверхности, выходит из русла и образует зимние подтопления.

Между тем проектный объем Коксарайского противопаводкового контррегулятора практически заполнен. Сегодня в нем 2,8 млрд кубов воды при расчетной мощности 3 млрд кубов. Через считанные дни водохранилище не сможет принимать воду, и попуски вниз по течению Сырдарьи вынужденно будут увеличены почти вдвое. Вся надежда лишь на то, что приток в Шардаринское водохранилище снизится, да и понадобится больше десяти дней, чтобы вода преодолела расстояние до опас­ного участка в соседней облас­ти. Свою роль может сыграть и погодный фактор: потепление позволит растопить лед, открыв дорогу большой воде.

– На юге каждый год повторяется эта проблема, – отметил Жансеит Туймебаев, проведя на Коксарайском контррегуляторе совещание по противопаводковым мерам и развитию сельского хозяйства вдоль русла реки Сырдарьи. – Угроза возникает весной во время обильных осадков, а летом, наоборот, не хватает поливной воды. Почему нам не найти компромиссное решение, чтобы запасти эту воду для полива? Протяженность реки Сырдарьи в ЮКО 375 километров. Но большая часть плодородных угодий у ее берегов пустует. В соседней Кызыл­ординской области все населенные пункты и районы расположены у реки.

Руководитель региона предлагает и в Южном Казахстане вдоль русла Сырдарьи соорудить защитные дамбы и построить водохранилища, что позволит весной лишнюю воду накап­ливать для сельскохозяйственных нужд. Рациональное использование излишков воды даст возможность увеличить площади орошаемых земель. Дело за малым: надо детально изучить вопрос с привлечением ведущих ученых, вплоть до проведения аэрокосмической съемки, чтобы определить мес­та для строительства искусственных водоемов.

В акиматах Отрарского, Шардаринского районов и Арыси уже даже есть предложения, как решить вопрос аккумуляции паводковых вод. После их доработки проекты будут отправлены на рассмотрение в Министерство сельского хозяйства. Если на государственном уровне решится вопрос выделения средств на этот проект, то область получит возможность освоить пустующие сейчас земли вдоль реки, переселить сюда людей из гус­тонаселенных районов и создать для них рабочие места за счет увеличения площади обрабатываемых земель. У людей будет работа и источник дохода, а государство получит возможность увеличить производство сельскохозяйственной продукции. Рациональное использование воды, которая сейчас либо сбрасывается в Арнасай, расположенный на территории соседней страны, либо создает опасные зоны зимнего наводнения, придаст новый импульс развитию сразу нескольких районов области.

Популярное

Все
Запущен завод по переработке мяса птицы
Будущее беспилотного транспорта обсудили в Академии гражданской авиации
Теплицу для школьников построили в селе
Призеры Кубка мира получили награды
Зеленый фонд нуждается в защите
В Центре семьи помогают жертвам домашнего насилия
«Крылатый мир» Андрея Куряшкина
Праздник музыки и детства
Обучение без возрастных границ
Обеспечить защиту каждой пострадавшей
Карагандинцы пересели на новые автобусы
В Акши две недели нет воды
Когда интеллект искусственный, а жертвы – реальные
ЕАГИ: 30 лет опыта и развития
Уникальная многогранность и доверительный диалог
Утверждена Программа совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
Белая гостья северных озер
Чемпионы хлебной нивы
Элеваторы работали сутками напролет
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
В работе помогает робот
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Алматы и Шымкент связала четырехполосная трасса
Сегодня – День бурильщика
От швейной машинки – к фабрике полного цикла
Когда традиции и инновации работают на общее благо
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
«Важный политический и практический шаг» – эксперт о госвизите Токаева в Узбекистан
Президент подписал закон об искусственном интеллекте
«Не нужно ехать за рубеж»: уникальные технологии объединил онкоцентр в Астане
Казахстан и Туркменистан объединят усилия в борьбе с преступностью
Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях в КоАП
Объявлена победительница национального конкурса «Қазақ Аруы»
Невесты, ангелы и гобелены: что посмотреть на выставке «Вечная любовь» в Астане
Возвращение к истокам
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Все строго по правилам
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]