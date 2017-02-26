фото автора

На прошлой неделе аким облас­ти Жансеит Туймебаев вместе с ответственными специалистами на вертолете облетел основные водоемы области, чтобы осмотреть их состоя­ние и в целом оценить паводковую ситуацию в регионе. С высоты хорошо видно, что сегодня Шардаринское водохранилище напоминает огромное море. Объем воды в нем достиг поч­ти 4,3 млрд кубов при максимальной наполняемости 5,2 млрд кубометров. Резерв еще есть, но и скорость, с которой наполняется водоем, тоже не маленькая. Ежесекундно приток сос­тавляет 1 504 куба, что более чем в два раза больше по сравнению с этим же периодом прошлого года. За сутки горизонт воды поднимается на 3 сантиметра.

Чтобы иметь резерв, максимально увеличены попуски из водохранилища. Они составляют 1 250 кубов в секунду. 400 кубов в секунду сбрасывается в Арнасай, 5 кубов – в Кызылкумский канал, 850 кубов уходит вниз по течению Сырдарьи, в том числе 500 кубов аккумулируется в Коксарае, а 350 кубов по руслу реки спускают в сторону Кызылординской области. Больше воды отправлять в соседний регион пока нет возможности, хотя обычно в это время попуски составляют не менее 600 кубов в секунду. Гидротехнические сооружения ниже Кызылорды в силу погодного фактора скованы льдом. Сегодня это наиболее проблемный участок по руслу Сырдарьи, заставляющий водников Южного Казахстана учитывать каждый куб прибывающей воды, чтобы решить куда ее направить, не осложнив паводковую ситуацию. По информации заместителя руководителя ЮКОФ «Казсушар» Толкина Балтыкова, ледостав на Сырдарье в районе Айтека и других гидросооружений стоит на более низких горизонтах, что не позволяет воде пройти подо льдом. Она растекается по поверхности, выходит из русла и образует зимние подтопления.

Между тем проектный объем Коксарайского противопаводкового контррегулятора практически заполнен. Сегодня в нем 2,8 млрд кубов воды при расчетной мощности 3 млрд кубов. Через считанные дни водохранилище не сможет принимать воду, и попуски вниз по течению Сырдарьи вынужденно будут увеличены почти вдвое. Вся надежда лишь на то, что приток в Шардаринское водохранилище снизится, да и понадобится больше десяти дней, чтобы вода преодолела расстояние до опас­ного участка в соседней облас­ти. Свою роль может сыграть и погодный фактор: потепление позволит растопить лед, открыв дорогу большой воде.

– На юге каждый год повторяется эта проблема, – отметил Жансеит Туймебаев, проведя на Коксарайском контррегуляторе совещание по противопаводковым мерам и развитию сельского хозяйства вдоль русла реки Сырдарьи. – Угроза возникает весной во время обильных осадков, а летом, наоборот, не хватает поливной воды. Почему нам не найти компромиссное решение, чтобы запасти эту воду для полива? Протяженность реки Сырдарьи в ЮКО 375 километров. Но большая часть плодородных угодий у ее берегов пустует. В соседней Кызыл­ординской области все населенные пункты и районы расположены у реки.

Руководитель региона предлагает и в Южном Казахстане вдоль русла Сырдарьи соорудить защитные дамбы и построить водохранилища, что позволит весной лишнюю воду накап­ливать для сельскохозяйственных нужд. Рациональное использование излишков воды даст возможность увеличить площади орошаемых земель. Дело за малым: надо детально изучить вопрос с привлечением ведущих ученых, вплоть до проведения аэрокосмической съемки, чтобы определить мес­та для строительства искусственных водоемов.

В акиматах Отрарского, Шардаринского районов и Арыси уже даже есть предложения, как решить вопрос аккумуляции паводковых вод. После их доработки проекты будут отправлены на рассмотрение в Министерство сельского хозяйства. Если на государственном уровне решится вопрос выделения средств на этот проект, то область получит возможность освоить пустующие сейчас земли вдоль реки, переселить сюда людей из гус­тонаселенных районов и создать для них рабочие места за счет увеличения площади обрабатываемых земель. У людей будет работа и источник дохода, а государство получит возможность увеличить производство сельскохозяйственной продукции. Рациональное использование воды, которая сейчас либо сбрасывается в Арнасай, расположенный на территории соседней страны, либо создает опасные зоны зимнего наводнения, придаст новый импульс развитию сразу нескольких районов области.