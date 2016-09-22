Требуется системный подход

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Открывая заседание, Гульшара Абдыкаликова подчеркнула, что в контексте реализации поручений, данных Главой государства на расширенном заседании Правительства от 9 сентября 2016 года по переходу от антикризисного плана к выполнению задач стратегического развития, необходимо усиление системного предупреждения коррупционных проявлений и обеспечение жесткого контроля за расходованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию государственных программ.

В ходе заседания заслушаны доклады ряда государственных органов и Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Были обсуждены меры по борьбе с коррупцией в архитектурной, градостроительной и строительной сферах, а также вопросы освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственных программ индустриально-инновационного развития.

Г. Абдыкаликова отметила, что особое внимание необходимо уделить созданию механизмов, минимизирующих коррупционные риски в этой сфере. От степени их эффективности зависит не только состояние экономики, но и инвестиционная привлекательность государства.

Также отмечено, что государством выделяются значительные бюджетные средства на исполнение программ индустриально-инновационного развития на 2010–2014 и 2015–2019 годы. Анализ показал, что использование бюджетных средств при их реализации сопровождается многочисленными нарушениями. С начала реализации первой программы индустриализации по фактам хищения денежных средств государству причинен ущерб на сумму более 13 млрд. тенге.

Государственный секретарь отметила, что в соответствии с поручениями Главы государства важно на местах обеспечить эффективное исполнение программ, реализацию каждого инвестиционного проекта, а также широкое использование возможностей электронных ресурсов при оказании государственных услуг населению.

Решением Комиссии государственным органам поручено разобраться с имевшими место нарушениями законности и выработать меры по их недопущению в дальнейшей деятельности.

По итогам заседания комиссией даны соответствующие рекомендации и поручения, сообщила пресс-служба Президента.

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